Recife Fashion Kids chega ao Centro de Convenções em agosto

O Centro de Convenções-PE recebe a Feira Recife Fashion Kids, o maior evento infantil gratuito da América Latina, que em seu segundo ano de realização na capital pernambucana, promete repetir a dose com entrada gratuita para todos, muitas atrações, 3 Palcos Temáticos (Kids, Artes Marciais e Power-Kon Geek), games, feira com mais de 50 estandes do segmento infantil, para o bebê e gestantes, além de mais de 100 atrações com evento que promete muitas novidades para todas as idades.

A iniciativa tem destaque do realizador carioca Osmar Gil, que este ano conta também com o produtor Kelmer Luciano no Palco Power-Kon Recife representando a cultura pop da região e promovendo cosplays, K-pop, show de talentos, apresentações de palco, museu do game, somando mais de 50 atrações deste segmento. Com entrada gratuita para o público, a @feirarecifefashionkids promete muita diversão para toda a família!

Palco @powerkonrecife e atrações: shows e apresentações incríveis!

Estandes geeks com as maiores marcas do país e com produtos do mundo todo.

Desfile e concurso cosplay (infantil, juvenil e família).

K-pop: apresentações K-pop!

Museu do videogame e outros games: jogos e competições!

Campeonato Just Dance: dance e se divirta!

Atrações de palco: mais de 50 atrações de palco (geek).

Brinquedos infláveis e brincadeiras para a criançada: atividades divertidas e gratuitas para todos!

NÃO PERCA! Se prepare e venha para este mundo da diversão.