Aluguel no Recife: veja os bairros mais caros e os mais baratos em 2025

Estudo de inteligência imobiliária realizado pela gestora de propriedades urbanas APSA aponta que, em maio de 2025, os valores médios de aluguéis residenciais chegaram ao valor de R$ 66,35 por metro quadrado no Recife. Nos últimos 12 meses, a variação média é de 16%, enquanto a inflação acumulada medida pelo IPCA foi de 5,32%. Ou seja, o aluguel subiu mais do que o dobro da inflação. E o aluguel de um imóvel com 100 m² está sendo anunciado a R$ 6.635,00. O levantamento analisou aproximadamente 4 mil ofertas de imóveis residenciais, com 1 a 4 quartos, anunciados na capital pernambucana.

Bairros com maior valorização

Todos os bairros analisados apresentaram alta acumulada nos últimos 12 meses. Os maiores crescimentos foram registrados em Imbiribeira (31,68%), que alcançou R$ 60,24 / m², em maio de 2025; Casa Amarela (22,38%), com R$ 50,43/m²; Parnamirim (21,54%), em R$ 83,98/m²; Graças (19,18%), que chegou a R$ 61,27/ m²; Torre (13,66%), em R$ 58,79 /m²; Pina (11,95%), em R$ 83,91; Boa Viagem (11,03%), em R$ 66,12;; Espinheiro (+6,47%), em R$ 56,34; e Várzea (+5,68%), em R$ 51,85/m².

De acordo com Alan Galvão, gestor de condomínios e imóveis da APSA, os dados refletem um movimento previsto pelo mercado. O movimento de valorização dos aluguéis em Recife reflete uma combinação de fatores estruturais e conjunturais.

“Temos observado um aumento consistente na demanda por locação, impulsionado principalmente pela taxa de juros elevada, que tem levado muitas famílias a adiarem a compra da casa própria. Além disso, a migração de imóveis para o aluguel por temporada reduziu a oferta para contratos de longo prazo, o que naturalmente pressiona os preços. Regiões com infraestrutura consolidada, como Parnamirim, Pina, Boa Viagem e Graças, continuam sendo altamente valorizadas pela boa oferta de serviços e segurança. E, por fim, há um movimento crescente de investidores buscando a locação como fonte de renda, já que a rentabilidade média tem superado a de muitos investimentos financeiros tradicionais”, explica.



VARIAÇÃO DO PREÇO DO ALUGUEL NO RECIFE EM UM ANO

Maiores altas:

Imbiribeira: +31,68%



Casa Amarela: +22,38%



Parnamirim: +21,54%



Madalena: +18,38%

Menores variações:

Várzea: +5,68%



Espinheiro: +6,47%



Boa Viagem: +11,03%



Altas recentes mais expressivas (último bimestre):