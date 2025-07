Colônia de férias oferece lazer e terapias para crianças com deficiência no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Crianças no Transtorno do Espectro Autista (TEA), atendidas pelo Centro TEA/NDI Lessa de Andrade, localizado no bairro da Madalena, no Recife, estão participando de uma colônia de férias com programação especial durante o mês de julho.

A colônia reúne oficinas, terapias em grupo, passeios e momentos de lazer pensados de forma acessível e interativa. As atividades começaram nesta segunda-feira (14) e vão até o fim do mês.

Cerca de 100 crianças participam das atividades, divididas por faixa etária, com o objetivo de proporcionar experiências que aliem diversão ao estímulo motor, sensorial e cognitivo.

Integração e cuidado fora do ambiente clínico

“As férias são um período importante também para o cuidado. A colônia de férias é pensada para garantir que as crianças tenham acesso ao lazer, mas também ao estímulo terapêutico, de forma leve e prazerosa. É um momento de alegria, troca, vivência fora do ambiente clínico e fortalecimento de vínculos", afirma Amanda de Paula, coordenadora de Reabilitação da Gerência Geral de Atenção Integral da Secretaria de Saúde do Recife.

Programação

14 de julho – 10h30

Apresentação cultural com Ilana Ventura – Centro TEA/NDI Lessa de Andrade

15 de julho – 9h

Integração no Parque da Jaqueira

17 de julho – 9h

Sessão de cinema adaptado "Cinemiha" – Centro TEA/NDI Lessa de Andrade

21 de julho – 9h

Passeio no Horto de Dois Irmãos

22 de julho

9h: Espaço Ciência

14h: Horto de Dois Irmãos

23 de julho – 9h e 15h

Atividades no Compaz

24 de julho – 14h30

Visita ao Paço do Frevo

30 de julho – 14h

Horto de Dois Irmãos

31 de julho

11h: Visita ao Paço do Frevo

14h30: Segunda visita ao Paço do Frevo

