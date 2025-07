Centro TEA da UPA-E Mustardinha promove atividade para incentivar alimentação saudável para crianças autista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Atividade sensorial com foco em nutrição faz parte da comemoração de um ano do centro de acompanhamento a crianças autistas da unidade

O Centro TEA/Núcleo de Desenvolvimento Integrado (NDI) da UPA-E Dr. Cyro de Andrade Lima, conhecida como UPA-E Mustardinha, no Recife, completou um ano de atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O serviço multiprofissional oferece acompanhamento especializado por terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, com foco no desenvolvimento integral das crianças.

Para celebrar essa data, o Centro tem promovido uma série de atividades terapêuticas e lúdicas, que buscam transformar desafios comuns do espectro autista, como a seletividade alimentar, em experiências positivas.

Nesta quinta-feira (10), a unidade realiza uma oficina sensorial voltada para a alimentação saudável, que integra a programação de aniversário e ocorre no próprio equipamento de saúde localizado no bairro da Mustardinha.

Participação ativa estimula a aceitação alimentar

Durante a oficina, as crianças colhem a salsa plantada por elas mesmas e participam de todas as etapas do preparo do chamado “Suco do Hulk” — uma bebida nutritiva elaborada com abacaxi, laranja, couve, salsa e gengibre.

A proposta é trabalhar as dimensões tátil, olfativa e gustativa dos alimentos de maneira positiva, incentivando a aceitação de ingredientes mais nutritivos.

“Quando trabalhamos com meninos e meninas, especialmente com aquelas que apresentam seletividade alimentar, é essencial transformar o ato de comer em uma experiência positiva. O nome Suco do Hulk, por exemplo, desperta curiosidade e interesse, além de associar a bebida a um personagem forte e querido”, explica a nutricionista da unidade, Tainara Freitas.

Além do suco, as crianças também vão participar da produção de pipoca, fortalecendo o vínculo com o preparo das refeições e incentivando o consumo de alternativas simples e saudáveis.

Programação especial celebra um ano do Centro TEA

A oficina “Da horta ao copo” faz parte de uma programação especial de aniversário do Centro TEA da Mustardinha, que completou um ano de atividades no último sábado (5).

A agenda comemorativa se estende até sexta-feira (11) e conta com ações voltadas ao desenvolvimento sensorial, emocional e motor das crianças acompanhadas pelo serviço.

