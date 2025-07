Apenas 10% do público-alvo completaram o esquema vacinal contra a dengue em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cobertura vacinal contra a dengue entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos segue preocupante em Pernambuco. Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) apontam que apenas 10% do público-alvo completaram o esquema vacinal com as duas doses recomendadas. Do total estimado de 312.980 pessoas nessa faixa etária, apenas 31.860 receberam a segunda dose.

A imunização é a principal forma de prevenir as formas graves da doença, que tem registrado alta em todo o País. Em Pernambuco, até o momento, foram aplicadas 119.776 doses, sendo 87.916 primeiras aplicações e 31.860 segundas.

O esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas. Entretanto, quem perdeu o prazo para a segunda aplicação, ainda pode garantir a dose adicional.

Vacinação está disponível em 48 municípios

A estratégia foi iniciada em cidades selecionadas pelo governo federal com base em critérios epidemiológicos, e no Estado contempla 48 municípios das Regiões de Saúde I, V e VII. A lista inclui localidades com maior risco de transmissão, como Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Garanhuns.

Apesar da oferta da vacina nos postos de saúde desses municípios, a adesão segue baixa, especialmente na segunda etapa. É fundamental que os pais e responsáveis estejam atentos aos prazos para retorno e conclusão do esquema vacinal, garantindo proteção completa contra o vírus.

Casos de dengue seguem altos no Brasil

A baixa cobertura vacinal ocorre em meio a um cenário nacional de alerta. Em 2025, o Brasil já ultrapassou 1 milhão de casos prováveis de dengue e mais de mil mortes foram confirmadas pela doença, segundo o Ministério da Saúde.

Pais e responsáveis devem procurar as Unidades Básicas de Saúde com os documentos de identificação das crianças e o cartão de vacinação. Completar as duas doses é essencial para garantir a resposta imunológica adequada e evitar quadros graves da doença.

A vacina contra a dengue aprovada no Brasil é segura, eficaz e recomendada por entidades internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS).