Agenda | Notícia

A Usurpadora: evento exclusivo com Gaby Spanic no Recife oferece ingressos com desconto especial

Gaby Spanic desembarca no Recife no dia 22 de agosto para bate-papo, fotos e pocket show exclusivo, oferecendo um encontro único aos fãs

Por Catêrine Costa Publicado em 19/08/2025 às 16:06
GabySpanic
GabySpanic - Reprodução/Instagram

A eterna “Usurpadora” já está em solo brasileiro! Gaby Spanic, estrela latino-americana consagrada nos papéis de Paola e Paulina Bracho na icônica novela A Usurpadora, que já foi exibida oito vezes no país, segue em turnê mundial com o espetáculo Spanic Experience e, na próxima semana, desembarca no Recife para um encontro inesquecível com seus admiradores.

No dia 22 de agosto, às 19h30, acontece a Convivência Gaby Spanic, um evento inédito na capital pernambucana, onde o público poderá participar de um bate-papo intimista, tirar fotos e assistir a um pocket show exclusivo, vivenciando momentos únicos ao lado da artista.

Os ingressos estão à venda com condições especiais: 30% de desconto no valor do novo lote. É a oportunidade perfeita para estar frente a frente com uma das atrizes mais queridas da América Latina.

Mais do que uma apresentação, será um reencontro com a essência de Gaby Spanic, uma artista que encanta gerações e continua se reinventando.

Serviço

Evento
Convivência Gaby Spanic – bate-papo, fotos e pocket show
Local
Radisson Recife – Av. Boa Viagem, 1906 – Boa Viagem, Recife – PE
Data
22 de agosto de 2025
Horário
19h30
Ingressos
R$ 175 (novo lote com 30% de desconto)
Vendas
https://l1nq.com/jwtR2

