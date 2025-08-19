A Usurpadora: evento exclusivo com Gaby Spanic no Recife oferece ingressos com desconto especial
Gaby Spanic desembarca no Recife no dia 22 de agosto para bate-papo, fotos e pocket show exclusivo, oferecendo um encontro único aos fãs
A eterna “Usurpadora” já está em solo brasileiro! Gaby Spanic, estrela latino-americana consagrada nos papéis de Paola e Paulina Bracho na icônica novela A Usurpadora, que já foi exibida oito vezes no país, segue em turnê mundial com o espetáculo Spanic Experience e, na próxima semana, desembarca no Recife para um encontro inesquecível com seus admiradores.
No dia 22 de agosto, às 19h30, acontece a Convivência Gaby Spanic, um evento inédito na capital pernambucana, onde o público poderá participar de um bate-papo intimista, tirar fotos e assistir a um pocket show exclusivo, vivenciando momentos únicos ao lado da artista.
Os ingressos estão à venda com condições especiais: 30% de desconto no valor do novo lote. É a oportunidade perfeita para estar frente a frente com uma das atrizes mais queridas da América Latina.
Mais do que uma apresentação, será um reencontro com a essência de Gaby Spanic, uma artista que encanta gerações e continua se reinventando.
Serviço
- Evento
- Convivência Gaby Spanic – bate-papo, fotos e pocket show
- Local
- Radisson Recife – Av. Boa Viagem, 1906 – Boa Viagem, Recife – PE
- Data
- 22 de agosto de 2025
- Horário
- 19h30
- Ingressos
- R$ 175 (novo lote com 30% de desconto)
- Vendas
- https://l1nq.com/jwtR2