Super-Con celebra 20 anos com edição histórica e atrações inéditas em Pernambuco

Evento geek reúne cosplay, games, música e painel com artistas, além de ação social com doação de alimentos para ingresso. Saiba mais detalhes

A Super-Con Recife-PE, o maior e mais tradicional evento de cultura pop, anime e universo geek de Pernambuco, celebra 20 anos com uma edição especial que promete reunir mais de 25 mil fãs entre os dias 25 e 27 de julho no Centro de Convenções de Pernambuco.

Com uma programação ampliada, o evento oferece uma experiência completa, incluindo shows, concurso de cosplay, arena gamer, painéis com artistas nacionais e internacionais, feira geek e uma ação social inédita: a entrada gratuita na sexta-feira mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Esta edição histórica marca uma grande celebração da cultura geek que une nostalgia, inovação e interação para todas as idades.

Atrações Confirmadas

O Super-Con 2025 traz nomes que representam o presente e o futuro da cultura pop:

Ayumi Miyazaki – A lendária voz japonesa por trás das aberturas icônicas de Digimon em apresentação exclusiva e emocionante em comemoração aos 25 anos da franquia.

– A lendária voz japonesa por trás das aberturas icônicas de Digimon em apresentação exclusiva e emocionante em comemoração aos 25 anos da franquia. MHRap, Sidney Scaccio, MC Maha, Novatroop, ÉODAN e Player Tauz – Gigantes do rap nerd, com bilhões de views na internet.

– Gigantes do rap nerd, com bilhões de views na internet. Felca, Muca Muriçoca, IA Melo, Tettrem e Dudu Tomahawk – Fenômenos digitais que arrastam multidões.

– Fenômenos digitais que arrastam multidões. Feh Dantas – Voz querida da dublagem e ícone da nova geração de dubladores.

– Voz querida da dublagem e ícone da nova geração de dubladores. BTS Cover – Apresentação especial com surpresas no palco e muito mais!

Uma experiência completa para o público geek

O Super-Con 2025 vai muito além dos palcos. Durante os três dias de evento, o público poderá curtir:

Concurso de Cosplay: Desfiles e apresentações premiando talento, criatividade e performance.

Desfiles e apresentações premiando talento, criatividade e performance. Arena Gamer: Torneios de e-sports, free-play, lançamentos e jogos clássicos.

Torneios de e-sports, free-play, lançamentos e jogos clássicos. Palco Principal: Shows, competições e ativações dedicadas à cultura pop.

Shows, competições e ativações dedicadas à cultura pop. Painéis e Meet & Greet: Interação direta com dubladores, artistas e influenciadores.

Interação direta com dubladores, artistas e influenciadores. Feira Geek: Estandes com produtos exclusivos, experiências imersivas e colecionáveis raros.

“Estamos celebrando 20 anos de Super-Con com uma edição que une nostalgia, inovação e a energia única da comunidade geek. Preparamos um encontro memorável, com tudo que os fãs sempre pediram — e um pouco mais. E esse ano, daremos um presente especial ao público. A sexta-feira (25/07) será gratuita! Para entrar, basta doar 1kg de alimento não-perecível. Será uma festa histórica celebrando nossa trajetória.”

— Fabbio Vila, diretor do evento.

Ingressos

Já à venda em: superconvencao.com.br e vendas físicas nas unidades da Tróis Barbearia, Açaíteria Casa do Pará, Quiosques Ingresso Prime (Riomar e Vitória).

Valores: A partir de R$ 60 (meia)

Ingresso Social: Desconto no valor da inteira com doação de 1kg de alimento não perecível por dia.

Combos e VIP: Pacotes para os três dias e ingressos com benefícios exclusivos.

Esses valores dizem respeito ao evento no sábado e domingo, já a sexta-feira (25/07) será gratuita, apenas com a cobrança de 1kg de alimento não-perecível para entrada.

GeekAção Pernambuco

É um projeto social da Fundação Cultural Nipônica Brasileira com o objetivo de democratizar o acesso à cultura geek e promover a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social, focando estudantes da rede pública. Por meio dessa iniciativa e do apoio do poder público, milhares de jovens já foram beneficiados com acesso gratuito a eventos geek fora do Recife, trazendo vivências educativas e experiências inesquecíveis. Agora, chegou a hora de trazer esse benefício aos jovens de Pernambuco.

Em parceria inédita com a Fundação Cultural Nipônica Brasileira, a sexta-feira (25/07) no Super-Con não terá cobrança de ingresso, sendo necessário apenas reservar o ingresso online e levar 1kg de alimento não-perecível (exceto sal) para entrar. Todos os alimentos arrecadados serão doados.

Serviço

Evento: Super-Con Recife-PE 2025

Data: 25, 26 e 27 de julho de 2025

Local: Centro de Convenções de Pernambuco – Olinda/Recife-PE

Ingressos: superconvencao.com.br

Mais informações: (81) 98838-1656 (WhatsApp) | @superconvencao (Instagram, TikTok, Facebook)