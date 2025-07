"Roubando a Cena" retorna ao Recife em julho de 2025 com espetáculo completo e 1h15min de duração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após apresentar o primeiro ato completo em fevereiro deste ano, “Roubando a Cena” retorna aos palcos em julho de 2025 com o espetáculo na íntegra — agora com 1h15min de duração — no Teatro Joaquim Cardozo, localizado no Centro Cultural Benfica.

As apresentações acontecem nos dias 18 e 19 de julho — sextas às 20h e sábados às 19h. Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla, com valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Escrita por Camila Bastos e Jãvi Lima, com direção de Bastos, a peça acompanha uma companhia teatral recifense que decide assaltar um banco após receber a notícia de que sua sede será demolida. Usando suas habilidades artísticas fora dos palcos, o grupo embarca em uma tentativa desesperada de preservar o lugar que carrega importância tanto afetiva quanto profissional para suas vidas.

Misturando crítica social e humor, “Roubando a Cena” agora revela o desfecho inédito da trama — aguardado desde sua participação de destaque na Mostra Competitiva de Cenas Curtas do 31º Janeiro de Grandes Espetáculos, onde foi premiada com Melhor Direção, para Camila Bastos, e conquistou o 2º lugar de Melhor Cena, entre 16 concorrentes.

Desde então, o primeiro ato teve uma minitemporada em fevereiro no Teatro Joaquim Cardozo e, em maio, encerrou a programação da Semana de Calouros do Curso de Teatro da UFPE. Agora, o espetáculo retorna em sua forma definitiva, convidando o público a acompanhar até onde o amor — e o desespero — pela arte pode levar esses personagens.

Mais do que uma narrativa sobre artistas à margem, a montagem oferece um olhar irreverente e íntimo sobre os bastidores do teatro, seus dilemas éticos, afetos e estratégias de sobrevivência. É teatro dentro do teatro — mas com adrenalina, crítica e identidade.

No elenco estão Brenda Lima, Camila Bastos, Clara Lucena, Gil Paz e Jãvi Lima. A produção geral é de Diogo Cabral e quem assina a iluminação é Tales Pimenta e Tycia Ferraz.

Maiores informações:

@_roubandoacena (Instagram)

Ficha Técnica:

Direção e idealização: Camila Bastos

Camila Bastos Produção geral: Diogo Cabral

Diogo Cabral Dramaturgia: Camila Bastos e Jãvi Lima

Camila Bastos e Jãvi Lima Elenco: Brenda Lima, Camila Bastos, Clara Lucena, Gil Paz e Jãvi Lima

Brenda Lima, Camila Bastos, Clara Lucena, Gil Paz e Jãvi Lima Concepção de iluminação: Tales Pimenta / Tycia Ferraz

Tales Pimenta / Tycia Ferraz Operação de luz: Tycia Ferraz

Tycia Ferraz Sonoplastia: Camila Bastos e Jãvi Lima

Camila Bastos e Jãvi Lima Operação de sonoplastia: Diogo Cabral

Diogo Cabral Apoio de sonoplastia: Cavi Baso

Cavi Baso Figurino e Concepção de elementos de cena: Jãvi Lima

Jãvi Lima Locomoção de cenário: Pedro Ferreira

Pedro Ferreira Design gráfico: Rodrigo Rizzardi

Rodrigo Rizzardi Mídias sociais: Camila Bastos

Camila Bastos Bilheteria: Gabriel Lopes

Gabriel Lopes Fotografia: Gabriel Costa, João Fernando Bonfim, Emerson Saboia, Gabriel Lopes e Clarice Melo

Gabriel Costa, João Fernando Bonfim, Emerson Saboia, Gabriel Lopes e Clarice Melo Assistente de Comunicação: Emerson Saboia

Emerson Saboia Apoio: FETEAPE

Serviço:

Roubando a Cena

Dias: 18 e 19 de julho

Horários: Sextas-feiras às 20h e sábados às 19h

Local: Teatro Joaquim Cardozo (R. Benfica, 157 - Madalena)

Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia) - disponíveis no link do Sympla

Classificação: 10 anos