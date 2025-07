De volta ao Recife, grupo Magiluth transforma o teatro em arena interativa; conheça 'Édipo REC'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após temporadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, pernambucanos retornam com curta temporada no Teatro Luiz Mendonça, na Zona Sul

Celebrando duas décadas de invenção cênica, o grupo Magiluth retorna ao Recife com "Édipo REC", espetáculo que transforma o teatro em arena interativa, misturando teatro, cinema, vídeo ao vivo e partiticipação direta do público.

Depois de rodar o país com a montagem, passando por São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), o grupo volta à sua cidade onde tudo começou - a estreia ocorreu no Festival Recife do Teatro Nacional, no ano passado.

A curta temporada ocorre no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul, com apenas duas sessões: nos dias 25 e 26 de julho (sexta-feira e sábado), às 20h, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu.

Enredo

A direção é de Luiz Fernando Marques (Lubi) e a dramaturgia de Giordano Castro. O conhecido mito de Édipo serve de ponto de partida para uma encenação viva, editada em tempo real, como um feed que está sempre em atualização.

"Édipo REC" se passa num futuro próximo, quando ninguém escapa das imagens, das câmeras e das redes. E provoca: "o que fica quando a gente desliga esse botão e ninguém está vendo?".

Elenco tem nomes com recentes projetos reconhecidos pelo País

Registro da encenação de 'Édipo REC', do grupo pernambucano Magiluth - CAMILA MACEDO/DIVULGAÇÃO Registro da encenação de 'Édipo REC', do grupo pernambucano Magiluth - CAMILA MACEDO/DIVULGAÇÃO

Entre os que estão no palco com Édipo REC, Pedro Wagner e Bruno Parmera chegam após projetos de repercussão nacional.

Pedro integrou o elenco da novela "Guerreiros do Sol" e da série "O Jogo que Mudou a História" (Globoplay).

Já Bruno participou do filme "Homem com H", cinebiografia sobre Ney Matogrosso.

Ambos fazem parte da história do grupo e trazem de volta ao palco do Recife experiências que dialogam com o presente do Magiluth.

"Voltar para o Recife com esse trabalho é como fechar e abrir um ciclo ao mesmo tempo. A gente começou há vinte anos com o desejo de estar junto, criar junto, ouvir o tempo. É isso que a gente tenta fazer com essa peça. É uma volta pra casa, mas também é uma reestreia", diz Pedro Wagner, um dos fundadores do grupo.

Estreia de Nash Laila no elenco

A atriz Nash Laila já atuou com o coletivo em projetos audiovisuais como "Tatuagem" e "Chão de Estrelas", e agroa divide o palco com o elenco, ao vivo, pela primeira vez.

"Nash chega com uma força que já era familiar. Ela já estava com a gente antes mesmo de pisar no palco, mas agora temos sua respiração ao vivo. E é bonito ver isso acontecer, um desejo antigo nosso", comenta Giordano Castro.

Também estão no elenco: Erivaldo Oliveira, Lucas Torres e Mário Sérgio Cabral e o próprio Giordano. A trilha visual e sonora é feita ao vivo, com projeções, câmeras e edição em tempo real. A luz é de Jathyles Miranda, e o figurino de Chris Garrido.

SERVIÇO

ÉDIPO REC – Grupo Magiluth

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Recife)

Quando: Dias 25 e 26 de julho (sexta e sábado) | 20h

Quanto: R$ 120, R$ 75 (social) e R$ 60 (meia), à venda no Sympla

Classificação: 16 anos

