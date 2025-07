Clássico do teatro pernambucano, 'Um Sábado em 30' ganha sessão única no Teatro do Parque

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A pedido do público, nova montagem da comédia de Luiz Marinho acontece neste domingo (20), unindo atores veteranos e novos talentos no palco

Após uma temporada de sucesso em junho, o clássico do teatro pernambucano "Um Sábado em 30" está de volta ao Recife para uma sessão única e especial. A pedido do público, a nova montagem da peça será encenada neste próximo domingo (20), às 19h, no Teatro do Parque.

A comédia de costumes, escrita por Luiz Marinho e encenada por décadas pelo Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP), retrata com humor a vida de uma família conservadora de Timbaúba, na Zona da Mata, durante a Revolução de 1930.

A trama gira em torno dos conflitos de gerações, do romance proibido entre o filho da família e a empregada doméstica, e das divertidas fofocas da cidade, tudo embalado por cantigas e danças populares.

Esta nova produção, do Grupo Teatro de Raízes de Pernambuco e Capibaribe Produções, sob a direção de Roberto Oliveira, une nomes consagrados da cena local, como Renato Phaelante e Clenira Melo, a novos talentos. A montagem busca preservar a genialidade do texto original, mas com um ritmo cênico mais ágil e dinâmico.

Espetáculo de teatro "Um Sábado em 30" - Fernando Marques

"O retorno está sendo maravilhoso, fomos abraçados com um público lindo e caloroso, a expectativa está sendo a melhor possível. Queremos que isso se repita", destaca a atriz Clenira Melo, que convida o público a conhecer "uma história com muitas referências pernambucanas".

Um dos grandes destaques da peça é a personagem Sanana, uma espirituosa senhora de 80 anos que rouba a cena com suas tiradas afiadas e seu papel decisivo no desenrolar da história.

Serviço

Espetáculo "Um Sábado em 30"

Data e horário: Domingo, 20 de julho de 2025, às 19h

Domingo, 20 de julho de 2025, às 19h Local: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 - Boa Vista, Recife)

Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 - Boa Vista, Recife) Ingressos : R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) Vendas: No site da Sympla (clique no link) ou na bilheteria do teatro, 1h antes do espetáculo.

(clique no link) ou na bilheteria do teatro, 1h antes do espetáculo. Classificação: Livre

