Circuito Fenearte passa por Boa Viagem, Poço da Panela e Caruaru neste fim de semana; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Pelo terceiro ano, a 25ª Fenearte amplia a experiência do público com o Circuito Fenearte, com atividades em diferentes localidades do Recife e de Pernambuco.

Neste final de semana, a iniciativa chega em galerias de Boa Viagem e Poço da Panela, no Recife, e Olinda, além do epicentro das feiras livres em Pernambuco, a cidade de Caruaru, no Agreste.

Leia Também Fenearte 2025 bate recorde e estreia com a maior bilheteria dos últimos cinco anos

Ao todo, serão ofertadas de 20 a 80 vagas por roteiro. Inscrições ocorrem pelo Instagram (@fenearte).

O Circuito Fenearte segue até o dia 27 de julho, sempre aos fins de semana e inscrições a partir das segundas-feiras.

Recife



Exposição Infinitamente Sertão, do artista Joelson Gomes, em Triunfo - FLÁVIO LAMENHA/DIVULGAÇÃO

Sempre no local de partida, a organização da feira disponibiliza um ônibus climatizado com acessibilidade para os participantes.

A primeira parada será no dia 18, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, com saída às 8h40 da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, centro da capital pernambucana.

Leia Também Fenearte 2025: Espaço Janete Costa valoriza artesanato brasileiro promovendo encontros entre arte popular e design contemporâneo

Na Imersão nas galerias de Boa Viagem, nesta sexta-feira (18), a primeira parada será na exposição coletiva da Christal Galeria "Ainda trago na boca", com curadoria de Abiniel Nascimento.

De lá, o grupo segue para a exposição "Infinitamente Sertão", de Joelson Biu, na Número Galeria, e o encerramento acontece na exposição individual de Clara Moreira, na Galeria Amparo 60.

Caruaru

Já no sábado (19), o ônibus sairá às 7h30, também da Praça do Arsenal, com destino a Caruaru. Nesse roteiro, a imersão contará adentra a Feira de Caruaru pela Feira dos Flandres, o Museu do Cordel e o Alto do Moura completam a programação, que encerra às 19h.

Poço da Panela

No domingo (20), pela manhã, a saída será às 7h40 e percorrerá, no bairro do Poço da Panela, Zona Norte do Recife, a Garrido Galeria, e o atelier de diversos artistas, como Raul Córdula, Ceramiquinho, Joelson Biu e Ana Fonseca, Jacaré, Gugu (Augusto Férrer), Clovis Fazio e a exposição Contaminação do Poço, no Atelier Gabriel Petribú.

Olinda

A Imersão retoma à tarde, às 14h, em Olinda. O ponto de encontro será o Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, onde a 25ª Fenearte apresenta a exposição "Casa de Farinha".

A Casa Estação da Luz, com exposição em homenagem a Alceu Valença, e o Ateliê de Iza do Amparo então dentro do roteiro.

Circuito Fenearte

Imagem da Fenearte 2025 - (Felipe Eugenio/Fenearte)

Pelo terceiro ano, a programação paralela da Feira de Nacional de Negócios do Artesanato, leva o público a roteiros culturais em diversas cidades de Pernambuco, oferecendo experiências gratuitas que conectam artesanato, design, arte popular e gastronomia.

A edição de 2025 do Circuito Fenearte já percorreu, além do Recife, as cidades de Tracunhaém e Água Preta. As próximas paradas incluem Caruaru, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Podem participar dos roteiros pessoas de todas as idades. A programação completa está disponível no site.

Roteiro gastronômico

A gastronomia também marca presença no Circuito Fenearte. Onze restaurantes localizados no Recife e em Olinda participam da ação especial, cada um oferecendo em seu próprio endereço pratos exclusivos inspirados na temática da feira deste ano, "Casa de Farinha", com receitas que destacam ingredientes derivados da mandioca.

A iniciativa acontece durante toda a 25ª edição da Fenearte, de 9 a 20 de julho, e convida o público a viver uma experiência sensorial ampliada, saboreando menus criados especialmente para o evento.