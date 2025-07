FIG 2025: Veja a programação completa da segunda semana do Festival de Inverno de Garanhuns

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) entra na segunda semana a partir desta segunda-feira (14), com atrações já movimentando a Lona de Circo Índia Morena.

Atrações do FIG

No Polo Mestre Dominguinhos, principal palco da festa, a programação começa na quarta-feira (16), trazendo artistas como Mano Walter (AL) e Mari Fernandez (CE).

Na quinta-feira (17), o sertanejo domina a noite com shows de César Menotti & Fabiano e Bruno & Marrone (GO).

Na sexta-feira (18), sobem ao palco Elba Ramalho (PB), Alceu Valença (PE) e Geraldo Azevedo (PE), ícones da música nordestina.

O sábado (19) será dedicado à MPB, com apresentações de Jorge Vercillo (RJ), Oswaldo Montenegro (RJ) e Ana Carolina (RJ).

No domingo (20), o ritmo é o samba, com Art Popular (SP), Jorge Aragão (RJ) e Mumuzinho (RJ) encerrando a segunda semana do festival.

Mais palcos

Além do polo principal, o FIG também espalha música e cultura pela cidade, com programações no Palco Pop Zé da Macuca, Palco de Música Instrumental Paulo Rafael, Palco Estação — no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti —, e no XVIII Virtuosi na Serra, que acontece no Seminário São José.

Confira a programação da segunda semana do FIG 2025:

DIA 14 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo do Cheirozinho

DIA 15 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo do Cheirozinho

DIA 16 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Mostra de Circo Pernambucano

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Mônica Almeida (PE)

21h - Aduílio Mendes (CE)

22h40 - Mano Walter (AL)

0h30 - Mari Fernandez (CE)

DIA 17 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo Águia Dourada

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Danilo e Dellano (PE)

21h20 - Carlos e Fábio (PE)

22h40 - César Menotti e Fabiano

0h30 - Bruno e Marrone (GO)

DIA 18 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

Artes Visuais e Fotografia - Galeria Galpão (18 a 27 de julho)

Olinda Encantada: Entre Becos e Gigantes - Caio Lenda (PE)

Raízes do Mangue - Carla Montanha (PE) E Sérgio Esteban (ARG)

Projeto Xilogravura nas Escolas - Exposição Cosmovisões - Cacau Arcoverde (PE)

Retrato Oco - PV Ferraz (PE)

Travessias Ancestrais - Renata Mesquita (PE)

O Que Me Move - Socorrinho Gueiros (PE)

Exposição Fotográfica Frágil: Manuseie Com Cuidado - Nivaldo Rodrigues de Carvalho (PE)

Amarelo: Retratos do Cotidiano no Cristo do Magano - Pedro Henrique Torquato (PE)

Sertões: Ecos de um Território Particular - Dalciane Gomes Rodrigues (PE)

Atmosfera - Nana Buruku - Marcia Bomfim (PE)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo Alakazam

Gastronomia - Galeria Galpão

15h - Bolo de Noiva: Patrimônio Pernambucano - Gisele Estevão de Lima

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Fran - Acústico (RJ)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Igor de Carvalho (PE)

19h10 - Barro (PE)

20h30 - Almério (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Romeu e Julieta - Cordel de Ariano Suassuna - Aramis Trindade (PE)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - Orquestra Jovem de Pernambuco - Edson Cordeiro regida por Nilson Galvão

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Rogério e Os Cabra (PE)

21h - Elba Ramalho (PB)

22h40 - Alceu Valença (PE)

0h30 - Geraldo Azevedo (PE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Cláudio José (PE)

23h30 - Vitória do Pife (PE)

0h50 - Josildo Sá (PE)

DIA 19 DE JULHO (SÁBADO)

Teatro Infantil - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

11h - Flicts - Pane Produções Artísticas (PE)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo da Família Vidal

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Grupo de Reisado Cultural Gonzaga de Garanhuns (PE)

13h20 - Maracatu Leão de Ouro de Condado (PE)

14h40 - Orquestra Iorubás de Pernambuco (PE)

16h - Coco Camará e Adiel Luna (PE)

17h20 - Grupo de Xaxado Cabras de Lampião (PE)

Cortejo

15h - Boi da Macuca (PE)

Gastronomia - Galeria Galpão

15h - Cerveja e cachaça: releitura de coquetéis com duas paixões nacionais - Instituto Ceres - Chiara Barros (PE)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael

17h - Adelmo Arcoverde e Igor Sá - O Mestre e o Aprendiz (PE)

18h - Agláia Costa (PE)

19h20 - Gui Schwab (RJ)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Isadora Melo e Zé Manoel - Capiba Caymmi (PE)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Euzé (PE)

19h10 - Escurinho (PB)

20h30 - Cátia de França (PB)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - O Figurante - Mateus Solano (RJ)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - Recital de Piano - Luís Felipe de Oliveira

Polo Mestre Dominguinhos

19h30 - Revoredo (PE)

20h30 - Beto Guedes (MG)

22h - Jorge Vercillo (RJ)

23h40 - Oswaldo Montenegro (RJ)

1h30 - Ana Carolina (RJ)

Teatro Alternativo - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

21h - Infâmia - Coletivo Angu de Teatro (PE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Mateus Cordeiro (PE)

23h30 - Cláudio Rabeca (PE)

0h50 - Cristina Amaral (PE)

DIA 20 DE JULHO (DOMINGO)

Teatro Infantil - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

11h - As Aventuras de Biribinha contra o Bicho Feio - Cia turma do Biribinha de Circo e Teatro (AL)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Disney Circo

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Cavalo Marinho Boi Pintado (PE)

13h20 - Boi Arco de Ouro de Arcoverde (PE)

14h40 - Orquestra Rural (PE)

16h - Associação Recreativa Bloco de Damas e Valetes (PE)

17h20 - Ciranda da Rosa Vermelha do Recife (PE)

Cortejo

15h - Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda (PE)

Gastronomia - Galeria Galpão

15h - Pernambuco e sua Herança Afro-ameríndia - Histórias e sabores - Manoelly Vera Cruz (PE)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael

17h - João Netto (PE)

18h - Mandragora (DF)

19h20 - Luciano Magno (PE)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Sofia Freire (PE)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Pabllo Moreno (PE)

19h10 - Junio Barreto (PE)

20h30 - Ave Sangria (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - O Figurante - Mateus Solano (RJ)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - Trio Capitu

Polo Mestre Dominguinhos

20h - De Cara com o Samba (PE)

21h - Art Popular (SP)

22h40 - Jorge Aragão (RJ)

0h30 - Mumuzinho (RJ)

Teatro Alternativo - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

21h - Memórias de Terra e Água - André Morais (PB)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Pedrinho Pontes (PE)

23h30 - Fabiana Pimentinha (PE)

0h50 - Irah Caldeira (PE)

