Horóscopo, 14/7: O que os astros reservam para sua semana? Dicas para o amor e o trabalho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Você começa a semana de forma tranquila, aproveitando seu próprio espaço. Trabalhar de maneira isolada pode trazer boas notícias. Seja cuidadoso ao compartilhar informações para evitar mal-entendidos. No amor, proceda com cautela e, se comprometido, desfrute de paz e sossego. Cor: LILÁS. Palpite: 02, 25, 43.

Touro

Você começa a semana colocando as ideias em prática e contagiando todos ao redor com sua animação. Suas opiniões contarão pontos no trabalho. Evite prejuízos em empréstimos a amigos. Valorize a sintonia no amor, focando nos interesses comuns. Se estiver solteiro, a paquera está animada com a possibilidade de um amigo cupido. Cor: VERDE. Palpite: 59, 06, 14.

Gêmeos

As estrelas favorecem a sua vida profissional hoje! Impulsione seus esforços para ser reconhecido e cogite pedir aquele aumento. Faça planos a longo prazo, mas fique atento à concorrência. Cuide do visual para impressionar e, apesar da popularidade, mantenha as expectativas sob controle. Cor: AZUL-ROYAL. Palpite: 20, 11, 02.

Câncer

Comece a semana cheio de energia, pronto para aventuras e diversão com amigos! Explore novas perspectivas no trabalho – as surpresas serão gratificantes. Cuidado à tarde para não exagerar. Se busca amor, a distância não será obstáculo. Para os já comprometidos, espere um clima leve e descontraído. Cor: VERDE-CLARO. Palpite: 16, 34, 02.

Leão

Prepare-se para grandes mudanças neste início de semana! Pode ter alguns contratempos no trabalho, mas confie, vai dar tudo certo! Cuidado com conflitos com amigos, mantenha a calma. E na vida amorosa? Fogo na paixão garantido! Se estiver só, é dia de arrasar corações. Cor: VERDE-ESMERALDA. Palpite: 33, 15, 31.

Virgem

Relacionamentos e amizades estão com ótimas energias! Desfrute da companhia das pessoas que ama e colabore no trabalho para alcançar objetivos. À tarde, seja flexível para manter a harmonia. O romance está no ar, mas evite cobranças excessivas. Cor: PRETO. Palpite: 34, 43, 19.

Libra

Que semana emocionante pela frente! Inicie com energia, pois suas tarefas bem executadas podem render uma promoção ou nova vaga. Mas atenção à tarde, a concentração pode oscilar. Na conquista? Aposte em quem já faz parte do seu cotidiano. Cor: CINZA. Palpite: 24, 08, 26.

Escorpião

Aproveite o astral leve e animado de hoje! É seu dia de sorte, então aposte em jogos ou sorteios. No trabalho, é hora de usar a sua criatividade e fortalecer seus relacionamentos profissionais. Atenção à tarde, evite conflitos amorosos com romantismo. Deixe sua estrela brilhar na paquera à noite. Cor: LILÁS. Palpite: 23, 41, 05.

Sagitário

Dê atenção à casa e família hoje, aproveite a manhã para adiantar alguns serviços. No trabalho, surpreenda com seu lado prático e concentração invejável. À tarde pode haver climas tensos, mas tudo se resolverá. Um amor antigo pode mexer com suas emoções. Cor: ROSA. Palpite: 18, 54, 29.

Capricórnio

Hoje, o foco é no trabalho, com sua habilidade de expressão. Foque na comunicação com os colegas e prepare-se para possíveis novas amizades. Cuidado com distrações à tarde. Abra seu coração para novos amores e admire o romance se tornar mais leve e animado. Boa semana! Cor: SALMÃO. Palpite: 54, 43, 09.

Aquário

Segunda-feira promete boa sorte financeira! Olhe bem para oportunidades de negócios lucrativos e novos trabalhos. Apesar disso, cuidado com gastos excessivos no fim do dia. No amor, a possessividade pode ser um obstáculo, tanto para solteiros quanto para comprometidos. Cor: VIOLETA. Palpite: 53, 17, 15.

Peixes

Lua e Júpiter trocam likes pela manhã e enviam energias positivas para você fazer contatos, melhorar a convivência com os colegas e brilhar em projetos que envolvem criatividade.

No final da tarde, talvez tenha um ou outro atrito com alguém de casa, mas é possível contornar isso rapidinho e voltar às boas com a família. O romance conta com a proteção das estrelas e vocês dois podem se divertir muito. Cor: AZUL-CLARO. Palpite: 06, 51, 42.