Cursos de férias no Centro de Artes Grupo Vida Recife oferecem oficinas de teatro, dança, dublagem e mais

Em tempo de férias chuvosas e na tentativa de afastar o público infanto-juvenil das telas, sejam dos grupos de conversas no celular ou mesmo dos jogos eletrônicos em videogames e computadores, o Centro de Artes Grupo Vida (CAGV), que existe há 45 anos no bairro da Madalena, no Recife, sob a direção de Rita Vieira, que é educadora física e bailarina, abre as portas e oferece a partir da próxima segunda (14) até o dia 23 de julho, uma rica programação dedicada às artes.

No espaço, serão promovidas uma série de experiências criativas, intensivas e inesquecíveis voltadas para adolescentes, jovens e adultos com idades a partir de 10 anos, que desejam explorar suas habilidades artísticas em diferentes áreas do universo cênico.

São oficinas rápidas, mas com bastante conteúdo, pensadas para desenvolver talentos, estimular a criatividade e ampliar os horizontes de quem ama a arte. Entre as opções das formações estão TV & Cinema; RPG Teatral; Voz Animada (dublagem) e Bora Vibrar (líder de torcida). As aulas serão ministradas por uma equipe de profissionais experientes e apaixonados pelo universo artístico que vão trabalhar a partir de uma abordagem pedagógica personalizada para assegurar um aprendizado significativo e envolvente.

O CAGV é uma instituição dedicada a promover a transformação e o desenvolvimento pessoal através da arte. O objetivo dos cursos de férias é proporcionar um espaço inclusivo e acolhedor onde cada indivíduo possa explorar sua criatividade e potencial artístico, incluindo dança, teatro e música.

“A ideia é que alunos e famílias descubram o poder da arte e percebam que ela pode ser um caminho para o crescimento pessoal e para a construção de uma comunidade mais unida e criativa”, aponta a diretora do Centro de Artes Grupo Vida Recife, Rita Vieira.

Programação das Oficinas de Férias:

TV & CINEMA

De 14 a 16 de julho – das 14h às 18h

Mergulhe no universo das câmeras com exercícios práticos de atuação para audiovisual!

Vamos trabalhar interpretação para a TV e o cinema, presença cênica em frente às câmeras, linguagem cinematográfica e gravação de cenas reais com orientação profissional. Ideal para quem sonha com o set de filmagem e quer dar os primeiros passos (ou se aprofundar) no universo do audiovisual.

SOLTA A VOZ! (DUBLAGEM ANIMADA)

Dias 17 e 18 de julho – das 14h às 18h

Já pensou em dar voz a personagens de desenhos, filmes ou jogos?

Neste curso especial, vamos explorar técnicas de interpretação vocal e dublagem, trabalhar ritmo, entonação, sincronia e experimentar dar vida a personagens famosos em estúdio. Uma experiência leve, divertida e cheia de aprendizado vocal e expressivo.

RPG TEATRAL

Dias 21 e 22 de julho – das 14h às 18h

Uma vivência única que mistura jogo, improviso e atuação!

O RPG Teatral convida os participantes a criar personagens, tomar decisões em grupo e viver uma narrativa envolvente com regras dramatúrgicas e muita criatividade. Uma jornada coletiva onde o teatro e a imaginação conduzem tudo — com risadas, desafios e reviravoltas.

BORA VIBRAR! – OFICINA DE LÍDER DE TORCIDA

Dia 23 de julho – das 14h às 18h

Bora levantar a energia?

Uma aula potente e animada inspirada no universo das líderes de torcida! Vamos trabalhar expressão corporal, coreografias enérgicas, coordenação e espírito de equipe — tudo com muita música, movimentos marcantes e empoderamento. Ideal para quem quer mexer o corpo, se expressar e brilhar!

Equipe:

Rita Vieira – Diretora. Recifense, com mais de 40 anos de experiência, já dançou com grandes nomes da dança mundial e realizou mais de 30 musicais ao longo de sua carreira. É apaixonada pela arte e todas suas formas de expressão e busca fortalecer o cenário regional por meio da educação e do fomento à cultura.

Alexandre Guimarães – Professor do Curso de TV e Cinema. Ator, diretor e professor de atuação, com formação pela CAL-RJ, Escola SESC de Teatro, Studio Fátima Toledo, Wolf Maya e Michael Chekhov Brasil. Premiado como melhor ator no CENYN, Janeiro de Grandes Espetáculos, Festival de Trindade e Cine PE. Dirigiu espetáculos como Lady Macbeth, Cenas Sertânicas e O Julgamento do Frei. No audiovisual, atuou em produções da Globo e HBO Max, como Matches, Onde Nascem os Fortes e A Dona do Pedaço.

Adrian Jeimes – Professor dos Cursos de RPG Teatral e Solta a Voz. Ator e dublador, formado em desenvolvimento cênico para teatro. Tem diversos cursos na área de dublagem, audiodescrição e voz original e canto com voz e violão. Atua como professor auxiliar nos cursos de teatro, teatro musical e no curso de montagem como assistente de direção em Família Addams e Frozen.

Gabriela Flores – Professora do Curso Bora Vibrar. Atriz, cantora e bailarina, formada em teatro musical pela Marietta College (EUA). Com experiência em teatro, ópera e musicais, interpretou papéis como Medea, Pamina, Amy March e Ariel. Trilíngue, com vivência no Brasil e nos Estados Unidos, tem mais de 18 anos de formação em dança (ballet, jazz, sapateado, flamenco e outras linguagens), além de atuação como coreógrafa e dance captain.

Serviço:

Cursos de Férias do Centro de Artes Grupo Vida Recife (CAGV)

Datas: 14 a 23 de julho

Endereço: Rua Real da Torre, 464 – Madalena, Recife, PE

Informações: (81) 9 9999-8483 / @grupovidarecife