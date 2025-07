Fabiana Karla estrela comédia "Radojka" no Recife ao lado de Tânia Bondezan

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Espetáculo com Fabiana Karla e Tânia Bondezan aborda, com humor ácido, os desafios do trabalho na maturidade e chega ao Recife nos dias 18/07 a 20/07

O espetáculo "Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada" está de volta ao Recife e traz no elenco a atriz pernambucana Fabiana Karla, ao lado de Tânia Bondezan. As duas protagonizam a peça que trata, com humor mordaz, da insegurança do trabalho doméstico após os 50 anos. A montagem brasileira, dirigida pelo ator Odilon Wagner, contará ainda com os atores Tadeu Tosta e Rafael Alvim, em apresentações nos dias 18, 19 e 20 de julho — sexta-feira, às 20h; sábado, às 19h; e domingo, às 16h — no Teatro de Santa Isabel.

Com texto dos autores uruguaios Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal, a peça acompanha Glória e Lúcia, duas cuidadoras que se revezam nos cuidados com Radojka, uma idosa sérvia que vive sozinha. Tudo segue normalmente até que, em uma manhã, Glória descobre que a senhora faleceu após um acidente doméstico. A partir daí, o desespero de perder o emprego as leva a tramar um plano tão mirabolante quanto bizarro para esconder a morte da patroa e manter os seus postos de trabalho.

A comédia gira em torno das consequências hilárias e imprevisíveis dessa escolha, enquanto aborda temas como a precarização do trabalho na maturidade, a ganância, a ética e os dilemas morais. Situações absurdas se sucedem em ritmo ágil, sempre desafiando os limites do certo e errado — e arrancando gargalhadas da plateia.

Desde sua estreia em 2016, em Montevidéu, Radojka conquistou plateias na América Latina, Europa e Estados Unidos. Já foi montada em países como Chile, Argentina, Espanha, Colômbia, Peru, México, Costa Rica, República Dominicana, Porto Rico, EUA e Panamá. Entre os prêmios recebidos estão o Estrella de Mar (2022), Carlos (2023), ACE Awards (2023) e Bravo (2023). A primeira temporada brasileira teve início em março do ano passado, com Marisa Orth e Tânia Bondezan. Nesta nova fase, Fabiana Karla assume o papel com sua marca registrada de comicidade e carisma.

“Apresentar ‘Radojka - Uma comédia friamente calculada’ em Pernambuco, no Recife, é como voltar pra casa com uma história nova pra contar. É uma emoção diferente estar no palco diante de um público que fala a mesma língua do meu coração. A energia daqui é única e viver essa troca com minha gente é um privilégio que me emociona profundamente,” revela a atriz Fabiana Karla.

“O convite para montar essa obra veio diretamente do autor Fernando Schmidt”, conta Tânia Bondezan, que também assina a produção ao lado do diretor. “Ri muito já na primeira leitura, fiquei encantada com a inteligência do texto e comecei a traduzi-lo imediatamente. Quando mostrei ao Odilon, ele se apaixonou pela peça e topou dirigi-la”.

O próprio Schmidt comenta sobre a montagem brasileira: “É nossa primeira experiência no Brasil e esperamos provocar tantas risadas quanto nas montagens anteriores. Adaptamos alguns elementos locais, mas a essência é universal: como é difícil conseguir (ou manter) um emprego depois dos 50 anos. Rir dos nossos problemas é um bom começo para enfrentá-los. E se não for, que ao menos ninguém nos tire o riso”.

Para o diretor Odilon Wagner, Radojka é um texto raro. “É uma das comédias mais inteligentes e surpreendentes que li nos últimos anos. A peça brinca com o improvável, com personagens que parecem encurralados, mas sempre encontram saídas inesperadas, como toda boa comédia deve ser.”

SERVIÇO:

Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada

Quando: Sexta-feira (18/07) – 20h

Sábado (19/07) – 19h

Domingo (20/07) – 16h

Local: Teatro de Santa Isabel – Praça da República – Santo Antônio, Recife

Ingressos: A partir de R$ 40 no site da Sympla – https://shre.ink/linksympla