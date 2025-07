Alessandra Leão apresenta espetáculo "ACESA" em Olinda com mistura de ritmos nordestinos e eletrônicos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Show acontece no dia 27 de julho, na Casa Estação da Luz, e integra turnê nacional do novo álbum da artista pernambucana. Saiba todos os detalhes

A cantora, compositora e percussionista Alessandra Leão retorna a Olinda, no próximo dia 27 de julho, com o espetáculo ACESA. A apresentação, que acontece na Casa Estação da Luz, integra a turnê nacional do álbum homônimo lançado em 2024 e promete uma tarde de conexão coletiva com o ancestral e o urbano.

Com quase 30 anos de carreira, nove discos divulgados e circulação por países da América Latina, Europa e Estados Unidos, Alessandra consolidou-se como uma das vozes mais inquietas e importantes da música brasileira contemporânea, transitando com naturalidade entre tradição e experimentação. Em ACESA, ela mergulha nos ritmos populares do Nordeste — coco, ciranda e maracatu de baque solto — e os entrelaça com sintetizadores e programações eletrônicas. Seu álbum anterior, Macumbas e Catimbós (2019), foi indicado ao Grammy Latino.

No palco, Alessandra canta e toca percussão. Reforçando o caráter inovador do projeto, a artista divide a cena com Guilherme Kastrup (bateria, percussão e programação), Tamires Silveira (sintetizadores) e Marcelo Cabral (synth bass).

O espetáculo nasceu de uma residência artística que também deu origem a uma websérie homônima, registrada em encontros-deriva com mestres e mestras de saberes populares de Pernambuco, Paraíba e São Paulo. O resultado é um show que transforma o palco em território ritualístico, propondo ao público um estado de presença e escuta.

SERVIÇO

Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Moraes, 313 – Carmo, Olinda – PE

27 de julho, domingo

Abertura da casa: 16h | Show: 18h

Ingressos via: Sympla

Mais informações: @alessandraleao