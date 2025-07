Olinda recebe investimentos de R$ 40 milhões para corredores viários importantes para o transporte público e prometidos desde a Copa do Mundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Alargamento da Ponte Preta, um dos pontos de estrangulamento do Corredor de BRT Norte-Sul está no pacote, assim como melhorias na 2º Perimetral

Clique aqui e escute a matéria

Dois corredores viários e de transporte público importantes de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, vão receber investimentos do governo de Pernambuco superiores a R$ 40 milhões. As intervenções prometem melhorias para o transporte público e para a conexão da cidade com a Região Metropolitana do Recife (RMR), contemplando vias que fazem conexões importantes para o município, que tem um sistema viário limitado.

Duas obras em especial se destacam por seu impacto direto na mobilidade e no transporte público, além de facilitarem a conexão entre Olinda e o Recife: a requalificação da Ponte Preta e a restauração da Avenida Senador Nilo de Souza Coelho (2ª Perimetral). São duas intervenções com impacto direto na rotina de passageiros do transporte público e de condutores de veículos. Pedestres e ciclistas também serão beneficiados.

ALARGAMENTO DA PONTE PRETA É ESPERADO DESDE A COPA DO MUNDO DE 2014

A Ponte Preta, que fica na Avenida Pan Nordestina - PE-15, é considerada um dos principais gargalos da mobilidade na RMR, afetando diretamente o Corredor de BRT Norte-Sul e o transporte público em geral, além do trânsito. É uma intervenção prometida desde a Copa do Mundo de 2014.

Agora, a Ponte Preta receberá um investimento de R$ 15,9 milhões para a recuperação e o reforço estrutural da ponte, além do alargamento para quatro faixas por sentido (alinhando-se ao restante da PE-15). Também serão implantadas calçadas acessíveis, uma ciclovia (quando a faixa para o ciclista é segregada do trânsito), nova iluminação pública em LED e a continuidade da faixa exclusiva para o BRT.

Essa intervenção beneficiará diretamente mais de 26 mil veículos que circulam diariamente pelo local, facilitando significativamente o tráfego de veículos entre Olinda e o Recife através de uma das principais rodovias de acesso à capital.

A Avenida Pan Nordestina foi alargada pelo governo do Estado numa extensão de 2,3 quilômetros, entre a Estação de BRT Complexo de Salgadinho e o início da PE-15, na altura do Atacadão, no bairro olindense de Guadalupe.



MELHORIAS NO PAVIMENTO E NAS PARADAS DE ÔNIBUS NA SEGUNDA PERIMETRAL

Corredor de BRT Norte-Sul será beneficiado com obra esperada desde a Copa do Mundo de 2014 - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Outra obra importante para Olinda e também para toda a RMR é a requalificação da Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, também conhecida como a 2ª Perimetral e que faz ligação com a Zona Norte do Recife. A avenida é uma das principais artérias viárias de Olinda e receberá investimento de R$ 15,6 milhões.

As melhorias incluem a recuperação de placas de concreto, a construção de 22 novas paradas de ônibus, nova sinalização viária e aprimoramentos na iluminação pública com a instalação de luminárias em LED. Essas ações são cruciais para a qualidade do trânsito e a mobilidade de quem vive na região, especialmente para usuários do transporte público.

MAIS OBRAS EM OLINDA

Avenida Pan Nordestina após o alargamento. - Hesíodo Goes / Secom

Além dos projetos focados no transporte e na conexão metropolitana, outras importantes intervenções complementaram o pacote de melhorias para a infraestrutura viária de Olinda. Recentemente, foi entregue a requalificação da Rua Lygia Gomes da Silva, no bairro de Ouro Preto, que recebeu um investimento de R$ 7,3 milhões. Essa via, principal acesso à zona rural de Olinda, recebeu 3,56 km de pavimentação, sinalização e iluminação, beneficiando diretamente moradores, pequenos produtores e comerciantes que antes conviviam com lama e dificuldades de deslocamento.

Também serão realizados o recapeamento da Rua Pedro Álvares Cabral e a manutenção de um trecho da Estrada da Mirueira, ambas com um orçamento conjunto do Estado e da prefeitura de R$ 1,2 milhão. A Estrada da Mirueira é reconhecida como uma via de grande fluxo e utilização, e as obras incluem serviços de "tapa-buracos".