Rodovias: Licitação para requalificar segundo trecho da PE-145, no Agreste, é lançada pelo governo de Pernambuco

O governo de Pernambuco lançou a licitação pública para a requalificação de um trecho de 23,6 km da PE-145, rodovia do Agreste pernambucano que conecta os municípios de Brejo da Madre de Deus e Jataúba à BR-104 e, na sequência, à cidade de Caruaru, maior polo econômico da região.

A publicação do edital foi realizada pela Secretaria de Administração (SAD) e aconteceu na quinta-feira (10/7), com a concorrência agendada para o dia 29 de julho. O investimento estimado para a obra é de R$ 33 milhões. A coordenação dos trabalhos é da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE).

Segundo o Estado, o novo trecho da PE-145 que será requalificado agora fica entre os municípios de Brejo da Madre de Deus e Jataúba, na PE-160. A previsão é de que a licitação leve 90 dias e os trabalhos comecem na sequência, com conclusão em dez meses.

OBRA FOI INICIADA E PARALISADA

Ainda em 2022, o governo iniciou a recuperação de mais de 40 quilômetros entre Cachoeira Seca, na zona rural de Caruaru, às margens da BR-104, e o município de Brejo da Madre de Deus. O foco principal era viabilizar o acesso à Fazenda Nova, distrito de Brejo da Madre de Deus e onde é realizado o espetáculo da Paixão de Cristo no período da Semana Santa. A obra avançou por aproximadamente três meses em 2022, mas foi paralisada por falta de recursos. No início de 2023, já sob a gestão da governadora Raquel Lyra (PSD), os trabalhos foram retomados e concluídos um ano depois, na Semana Santa de 2024.

O trecho feito foi de 43,5 quilômetros entre o entroncamento com a BR-104 e Fazenda Nova, ao custo de R$ 43,8 milhões. A rodovia é a principal rota para Nova Jerusalém, teatro ao ar livre onde é encenada a Paixão de Cristo.

"Já entregamos outro trecho da PE-145, entre Caruaru e Brejo da Madre de Deus, e agora vamos nos preparar para o investimento nessa continuação. É um investimento que reforça o compromisso com a melhoria da infraestrutura rodoviária no interior de Pernambuco”, afirmou o novo secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), André Teixeira Filho.

Após as empresas interessadas apresentarem as propostas no dia 29 de julho na plataforma eletrônica, será analisada a que oferece o menor preço. A partir daí, ela será avaliada conforme os critérios do edital e do Termo de Referência.

“A abertura do certame licitatório para as obras de restauração da PE-145 representa um avanço significativo para o Agreste pernambucano. No último dia 9 tivemos a liberação jurídica do processo e, de forma imediata, a Secretaria de Administração realizou a publicação, com a licitação marcada para o dia 29 deste mês. Nesta data, as empresas interessadas poderão apresentar seus lances na plataforma eletrônica. Essa é uma conquista aguardada pela população que vive no entorno da rodovia e que agora se aproxima de se tornar realidade, contribuindo diretamente para a mobilidade, o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida na região", destacou Rivaldo Melo, diretor-presidente do DER-PE.