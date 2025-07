Dino Park leva aventura jurássica ao Shopping Costa Dourada com atrações para crianças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O mundo jurássico toma conta do Shopping Costa Dourada, até o dia 31 de julho, com a atração de férias Dino Park. Montado na Praça de Eventos do centro de compras, o parque infantil é formado por atrações como eurobungy, pula-pula, cama de gato, brinquedão com piscina de bolinhas, jogo da memória, quebra-cabeça gigante e jeep com escorrego, além de espaço para atividades artísticas.

Confira abaixo cada uma das atrações:

Brinquedão Jurássico com Piscina de Bolinhas: Estrutura na qual os pequenos podem escalar, escorregar e se jogar em uma piscina de bolinhas coloridas;

Eurobungy – Salto dos Pterossauros: Estação de salto para as crianças se sentirem voando como pterossauros;

Pula-Pula Pré-Histórico: Duas camas elásticas para gastar energia e dar saltos;

Cama de Gato – Desafio da Selva Jurássica: Circuito no qual os pequenos podem se movimentar entre cordas como se estivessem atravessando florestas tropicais da pré-história;

Estação de Arte dos Dinossauros: Espaço criativo para atividades de pintura, massinhas e moldes de dinossauros;

Quebra-Cabeça Gigante do Dino: Desafio coletivo no qual as crianças vão montar juntas um dinossauro gigante;

Jeep com Escorrego – Expedição Jurássica: Jipe cenográfico com escorrego;

Jogo da Memória – Explorando as Espécies: Painéis com espécies de dinossauros para desenvolver o raciocínio e o foco de forma divertida e educativa;

Missão: Encontre os Fósseis: Atividade de escavação na qual as crianças se tornam pequenos paleontólogos e desenterram réplicas de fósseis escondidos na areia;

O Dino Park conta ainda com sonorização imersiva, com sons realistas de dinossauros, florestas e vulcões; cenário instagramável para as famílias registrarem os momentos de diversão; e a Lojinha Dino Store, que vai comercializar produtos temáticos como ovos surpresa do Dino, miniaturas colecionáveis, brinquedos interativos e revistas ilustradas, entre outros itens.

Ingressos

Os ingressos para o eurobungy têm os valores de R$ 15 (3 minutos), R$ 20 (5 minutos) e R$ 25 (7 minutos). Já o acesso ao Dino Park custa R$ 25 (30 minutos) e R$ 40 (uma hora). Crianças com transtorno do espectro autista (TEA) pagam meia-entrada. Menores de 5 anos devem entrar acompanhados de um responsável. A atração funciona diariamente, no mesmo horário do Shopping Costa Dourada.

Visitas dos Dinos

Além das atrações do Dino Park, a criançada também vai poder curtir a visita ilustre de dinossauros em tamanho real, no próximo dia 27 de julho. As sessões de interação e fotos com os dinos acontecem nos horários das 16h, 17h e 18h, na Praça de Eventos do Shopping Costa Dourada.