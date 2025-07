Férias de julho: conheça os destinos escolhidos pelos brasileiros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As férias escolares de julho estão reservadas no calendário de muitas famílias, que aproveitam o recesso de algumas semanas para viajar. E segundo um levantamento da plataforma de hospedagem Airbnb, em parceria com a consultoria MindMiners, os destinos nacionais estão em alta para este período. O relatório mostrou que 73% dos entrevistados pretendem aproveitar cidades brasileiras.

A pesquisa mostra que tanto as cidades de climas mais quentes, quanto as cidades onde o frio predomina nesta época do ano estão atraindo o interesse dos turistas brasileiros que pretendem viajar. Dos 73% que irão viajar, 45% planejam visitar outros estados e 28% pretendem ir para cidades no estado onde residem.

PERNAMBUCO ENTRE OS MAIS PROCURADOS

Segundo o levantamento, Rio de Janeiro, Gramado e São Paulo lideram a pesquisa como cidades favoritas para as férias. Cidades do Nordeste também aparecem no rankinhg, como Porto Seguro (BA), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB) e Ipojuca (PE).

O Calendário de eventos do MTur reúne festividades de Norte a Sul do Brasil, agregando valor à imagem dos destinos nacionais e fornecendo informações de qualidade sobre a oferta turística nacional. A plataforma é uma ótima oportunidade para os viajantes se programarem neste período do ano para conhecerem o Brasil, as festividades e os eventos espalhados por todas regiões do país, cada uma com sua própria identidade, clima e programação.

As informações ajudam no planejamento de viagens pelo país. Os dados são coletados de forma colaborativa e cedidos por secretarias estaduais e municipais de Turismo, além de promotores de eventos. Aproveite o leque de opções e se programe!

REFORÇO NA MALHA AÉREA

Durante as férias escolares, empresas aéreas nacionais vão disponibilizar mais de 11 milhões de assentos em 68,3 mil voos domésticos, um crescimento de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a partir de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), confirma o fortalecimento do setor como motor de desenvolvimento do turismo no país.

A malha aérea registra ampliação em todas as regiões brasileiras, com destaque para Rio de Janeiro (+10%), São Paulo (+5%) e Brasília (+6,4%). No Nordeste, o aumento das rotas entre a capital federal e Pernambuco (+44%); Bahia (+17%); São Paulo e Paraíba (+20%); Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte (+10%) evidenciam o avanço da demanda por destinos de sol e praia, sendo que Bahia (+7%) e Ceará (+5%) também apresentam expansão na oferta de voos.