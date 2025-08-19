Com shows, feira gastronômica e muita cerveja, Olinda recebe Festival da Cerveja Artesanal
Entre 22 e 24 de agosto, Olinda sedia o Festival da Cerveja Artesanal com shows, gastronomia e degustação de cervejas produzidas em Pernambuco
Olinda será palco, entre os dias 22 e 24 de agosto, do Festival da Cerveja Artesanal, que promete movimentar a Praça do Carmo com música, gastronomia e muita animação. O evento reúne uma programação diversificada, com destaque para a degustação de cervejas artesanais produzidas no estado.
Além da variedade de sabores, o público poderá aproveitar a Cozinha Show, espaço dedicado a experiências gastronômicas, que funcionará na sexta e no sábado, das 14h às 16h, e no domingo, das 13h às 15h15.
Música ao vivo
O palco recebe artistas e bandas locais sempre a partir das 16h30:
- Sexta-feira (22/08): DJ Ari Falcão, Forró do Macaco e Sambarrasta
- Sábado (23/08): DJ Neto, Urêa e Dunas do Barato
- Domingo (24/08): Poço de Batuque, DJ Babilônia, Eduardo Rossi e Malakoff
O festival é uma realização da Apecerva (Associação Pernambucana de Cervejeiros Artesanais), com apoio da Prefeitura de Olinda, Empetur, Governo de Pernambuco e Sebrae.
Serviço
- Local
- Praça do Carmo – Olinda
- Data
- 22 a 24 de agosto
- Entrada
- Gratuita