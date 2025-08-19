Criminosos invadem casa e roubam moto em Olinda

Um borracheiro teve a motocicleta roubada durante a madrugada do domingo (17) para a segunda-feira (18), em Salgadinho, Olinda. O veículo estava estacionado no quintal da residência quando criminosos invadiram o espaço e forçaram a saída. Câmeras de segurança da rua registraram o momento em que os suspeitos deixam o local empurrando a moto.

Criminosos driblaram dispositivo de segurança

A vítima conta que, quando acordou pela manhã, a esposa já perguntou sobre a moto. Assustado, foi conferir e encontrou o portão arrombado. Ele conta, ainda, que a "moto tinha um aparelhinho nela que ela não funcionava, se ligasse a ignição dela". Dessa forma, os assaltantes tiveram que empurrar o veículo.

O borracheiro pede que a população mande quaisquer informações que tiverem sobre o paradeiro da moto: "com certeza eles foram para algum bairro com essa moto empurrando, que eles não conseguiram ligar a moto".

O veículo é uma XRE da cor preta com cinza. "Ela é toda carenada, ela é toda completona, é nova. Vai ajudar um pai de família trabalhador que lutou muito para ter ela e infelizmente eles levaram", descreveu o borracheiro, ao passo que reforçava o pedido.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais