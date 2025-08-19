Colombiano é morto a tiros em frente a condomínio em Jaboatão dos Guararapes

Câmeras de segurança registraram o momento em que o colombiano Andrés Felipe Salazar Osório (36 anos) foi morto a tiros na entrada do condomínio onde morava, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Vítima morava sozinha

Nas imagens, ele se aproxima de dois homens do outro lado da calçada. Um parece lhe entregar algo e, em seguida, o outro dispara. Andrés tenta correr para entrar em casa, mas cai antes de atravessar o portão. Ele não teve chance de ser socorrido.

Andrés estava no Brasil há quatro anos e vivia sozinho. A liberação do corpo demorou porque Andrés não tinha documentos em casa, o que levou a Polícia Federal (PF) a ser acionada para confirmar a identificação.

Corpo deve ser levado para a Colômbia

Parentes que moram no Pará viajaram a Pernambuco ao serem informados do crime. Um deles contou que o colombiano trabalhava como autônomo e que a família não tem ideia do que poderia ter motivado o assassinato. A família planeja levar o corpo de volta para a Colômbia, mas inicialmente será sepultado no Pará.

O caso está sob responsabilidade da 12ª Delegacia de Homicídios de Jaboatão. Há a suspeita de que a vítima tivesse ligação com agiotagem. A polícia também divulgou a foto de um suspeito e pede ajuda da população. Informações podem ser repassadas, inclusive de forma anônima, para o número (81) 9 9488-7179.