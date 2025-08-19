fechar
Aladdin chega aos palcos de Recife com musical encantador para toda a família

Aladdin e Jasmine vivem uma aventura mágica em Recife, com música, dança e interação para toda a família no Teatro Luiz Mendonça

Por Catêrine Costa Publicado em 19/08/2025 às 16:58
"ALADDIN- O MUSICAL"
"ALADDIN- O MUSICAL" - Crédito: Barney Audiovisual

Em Agrabah, um jovem de coração puro, simpático e inteligente chamado Aladdin sobrevive nas ruas da cidade, enfrentando a pobreza com fé, esperança e coragem. Já no palácio, a princesa Jasmine vive uma vida de luxo, mas se sente oprimida e isolada, distante das pessoas ao seu redor.

O destino, no entanto, faz com que os caminhos de Aladdin e Jasmine se cruzem. Em busca de liberdade, a princesa abandona o castelo e se aventura pelo movimentado mercado público, onde conhece o jovem humilde. A partir desse encontro, começa uma jornada repleta de magia, romance e aventura.

O espetáculo conta com um gênio bem-humorado, um tapete voador e até um macaco travesso, garantindo momentos de encanto e diversão para toda a família. O musical promete transportar o público para “a noite da Arábia, e o dia também”, com muita música, dança e emoção.

O musical Aladdin é assinado por Ivaldo Cunha Filho, com direção artística de Kleber Valentim, coreografias de Kassio Soares e Carlos Blue, direção musical de Valdetaim do Monte e produção de Helena Siqueira Produções, com fotografia de Barney Audiovisual.

Serviço

Evento
Aladdin – O Musical
Data
Domingo, 24 de agosto
Horário
16h30
Local
Teatro Luiz Mendonça
Faixa etária
Livre
Ingressos
R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)
Vendas
teatroluizmendonca.byinti.com e bilheteria do teatro
Informações
(81) 99568-4125

