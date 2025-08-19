Aladdin chega aos palcos de Recife com musical encantador para toda a família
Aladdin e Jasmine vivem uma aventura mágica em Recife, com música, dança e interação para toda a família no Teatro Luiz Mendonça
Em Agrabah, um jovem de coração puro, simpático e inteligente chamado Aladdin sobrevive nas ruas da cidade, enfrentando a pobreza com fé, esperança e coragem. Já no palácio, a princesa Jasmine vive uma vida de luxo, mas se sente oprimida e isolada, distante das pessoas ao seu redor.
O destino, no entanto, faz com que os caminhos de Aladdin e Jasmine se cruzem. Em busca de liberdade, a princesa abandona o castelo e se aventura pelo movimentado mercado público, onde conhece o jovem humilde. A partir desse encontro, começa uma jornada repleta de magia, romance e aventura.
O espetáculo conta com um gênio bem-humorado, um tapete voador e até um macaco travesso, garantindo momentos de encanto e diversão para toda a família. O musical promete transportar o público para “a noite da Arábia, e o dia também”, com muita música, dança e emoção.
O musical Aladdin é assinado por Ivaldo Cunha Filho, com direção artística de Kleber Valentim, coreografias de Kassio Soares e Carlos Blue, direção musical de Valdetaim do Monte e produção de Helena Siqueira Produções, com fotografia de Barney Audiovisual.
Serviço
- Evento
- Aladdin – O Musical
- Data
- Domingo, 24 de agosto
- Horário
- 16h30
- Local
- Teatro Luiz Mendonça
- Faixa etária
- Livre
- Ingressos
- R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)
- Vendas
- teatroluizmendonca.byinti.com e bilheteria do teatro
- Informações
- (81) 99568-4125