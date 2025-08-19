Youtubers Gabriel e Shirley fazem sessão dupla no Teatro RioMar Recife neste sábado (23)
Gabriel e Shirley levam diversão, música interativa e atividades para toda a família em "Gashi: O Show", neste sábado, no Teatro RioMar Recife.
Clique aqui e escute a matéria
Gabriel e Shirley estão prontos para levar você e sua família a uma aventura épica com seu novo espetáculo, Gashi: O Show. Com mais de 5 milhões de inscritos nos canais do YouTube, a dupla conquistou o coração de inúmeras famílias, tornando-se referência em entretenimento familiar, oferecendo conteúdo lúdico, divertido e criativo. A apresentação acontece neste sábado, dia 23 de agosto, no Teatro RioMar Recife, em duas sessões, às 14h e 18h.
O duo produz conteúdos variados, incluindo gameplays, paródias, desafios, vlogs, web séries e músicas autorais, sempre criando momentos de alegria e descontração, envolvendo toda a família em atividades interativas e cativantes. Agora, Gabriel e Shirley levam essa experiência para o palco em um show tão emocionante quanto seus vídeos.
Gashi: O Show é mais do que um espetáculo: é uma experiência participativa de 70 minutos, onde a plateia interage com a apresentação, garantindo diversão para pais e filhos de maneira única.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O repertório inclui músicas interativas como "Para de Imitar" e "Pause", além de canções inéditas que prometem animar o público. Durante o show, a plateia também participa de uma história inédita, decidindo os rumos da narrativa. Gashi: O Show é uma oportunidade única de ver Gabriel e Shirley ao vivo, trazendo toda a magia e alegria de seus vídeos para o palco.
Serviço
- Evento
- Gashi: O Show – espetáculo familiar com Gabriel e Shirley
- Data
- 23 de agosto de 2025
- Horário
- Duas sessões: 14h e 18h
- Local
- Teatro RioMar Recife