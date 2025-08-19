fechar
Agenda | Notícia

Youtubers Gabriel e Shirley fazem sessão dupla no Teatro RioMar Recife neste sábado (23)

Gabriel e Shirley levam diversão, música interativa e atividades para toda a família em "Gashi: O Show", neste sábado, no Teatro RioMar Recife.

Por Catêrine Costa Publicado em 19/08/2025 às 16:47
Youtubers Gabriel e Shirley fazem sessão dupla no Teatro RioMar Recife
Youtubers Gabriel e Shirley fazem sessão dupla no Teatro RioMar Recife - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Gabriel e Shirley estão prontos para levar você e sua família a uma aventura épica com seu novo espetáculo, Gashi: O Show. Com mais de 5 milhões de inscritos nos canais do YouTube, a dupla conquistou o coração de inúmeras famílias, tornando-se referência em entretenimento familiar, oferecendo conteúdo lúdico, divertido e criativo. A apresentação acontece neste sábado, dia 23 de agosto, no Teatro RioMar Recife, em duas sessões, às 14h e 18h.

Leia Também

O duo produz conteúdos variados, incluindo gameplays, paródias, desafios, vlogs, web séries e músicas autorais, sempre criando momentos de alegria e descontração, envolvendo toda a família em atividades interativas e cativantes. Agora, Gabriel e Shirley levam essa experiência para o palco em um show tão emocionante quanto seus vídeos.

Gashi: O Show é mais do que um espetáculo: é uma experiência participativa de 70 minutos, onde a plateia interage com a apresentação, garantindo diversão para pais e filhos de maneira única.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O repertório inclui músicas interativas como "Para de Imitar" e "Pause", além de canções inéditas que prometem animar o público. Durante o show, a plateia também participa de uma história inédita, decidindo os rumos da narrativa. Gashi: O Show é uma oportunidade única de ver Gabriel e Shirley ao vivo, trazendo toda a magia e alegria de seus vídeos para o palco.

Serviço

Evento
Gashi: O Show – espetáculo familiar com Gabriel e Shirley
Data
23 de agosto de 2025
Horário
Duas sessões: 14h e 18h
Local
Teatro RioMar Recife

Leia também

Homem armado dispara contra funcionário de mercadinho por ciúmes da esposa nos Torrões, no Recife
CRIME

Homem armado dispara contra funcionário de mercadinho por ciúmes da esposa nos Torrões, no Recife
A Usurpadora: evento exclusivo com Gaby Spanic no Recife oferece ingressos com desconto especial
Eventos

A Usurpadora: evento exclusivo com Gaby Spanic no Recife oferece ingressos com desconto especial

Compartilhe

Tags