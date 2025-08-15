fechar
Joanna celebra 45 anos de carreira em show no Teatro RioMar Recife

Joanna retorna aos palcos de Pernambuco com a turnê "45 Anos de Carreira", apresentando clássicos da MPB e músicas inéditas em show emocionante

Por Catêrine Costa Publicado em 15/08/2025 às 22:01
Joanna - Crédito: Washinton Possato

A potência vocal, o carisma e a elegância de Joanna voltam a brilhar nos palcos pernambucanos. No dia 5 de setembro, às 21h, a cantora e compositora se apresenta no Teatro RioMar Recife com a turnê “45 Anos de Carreira”, celebrando momentos emblemáticos de sua trajetória em um espetáculo que promete emocionar do início ao fim. Ingressos estão disponíveis no site Uhuu e na bilheteria do teatro.

Ao longo de mais de quatro décadas, Joanna construiu uma carreira sólida, marcada por milhões de discos vendidos, dezenas de hits e a capacidade de atravessar gerações com sua música. Carioca, ela é uma das vozes mais potentes da MPB e da música romântica, além de uma compositora respeitada, com canções gravadas por artistas como Cauby Peixoto, Ângela Maria, Simone e Emílio Santiago.

Com 21 álbuns de estúdio, dois DVDs, dois discos em espanhol e cerca de 25 milhões de cópias vendidas no Brasil e no exterior, Joanna também deixou sua marca na televisão brasileira. Suas músicas embalaram trilhas de novelas icônicas das décadas de 1980, 1990 e 2000, e sua presença foi constante em programas de grande audiência, como o Programa do Chacrinha e o Globo de Ouro.

O show no Teatro RioMar reflete a personalidade artística da cantora: elegante, intenso e carregado de emoção. No repertório, estão clássicos como Descaminhos, Recado, Amor Bandido, Amanhã Talvez, A Padroeira, Momentos, Um Sonho a Dois e Teu Caso Sou Eu, além de músicas inéditas de seu novo álbum.

