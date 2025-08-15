Onde comer bem sem gastar muito? Confira boas opções de almoços executivos no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conheça restaurantes na capital pernambucana que oferecem menus executivos saborosos e acessíveis, perfeitos para um bom almoço sem pesar no bolso

Clique aqui e escute a matéria

No corre-corre do dia a dia, a pausa para o almoço vai muito além de uma necessidade: é aquele momento de recarregar as energias e, de quebra, o paladar. No Recife, vários restaurantes apostam em menus com variedades de almoços executivos para conquistar clientes que buscam praticidade e sabor na refeição.

São cardápios bem pensados a combinações que valorizam ingredientes frescos, esses estabelecimentos oferecem pratos caprichados por preços que cabem no bolso e combinações de menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, que valem a pena provar.

Nesta lista, nós do Receita da Boa, reunimos endereços que possuem opções que unem qualidade, rapidez e custo-benefício e ainda mostram que comer bem na capital pernambucana pode ser fácil, e muito prazeroso. Confira:

1. Samadhi Gastronomia

No bairro de Casa Forte, o Samadhi Gastronomia combina sabor, aconchego e um toque de descontração. A casa aposta em uma culinária rústica e artesanal, servida em um ambiente com jardim arborizado, área externa agradável e clima de natureza por perto. Pet friendly, com estacionamento interno e área kids com monitora, o espaço é ideal para famílias e grupos de amigos.



De segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h30, o almoço executivo é um destaque: o prato principal sai a partir de R$ 19,90, enquanto o menu completo em três etapas (entrada, principal e sobremesa) custa R$ 49,90. Entre as sugestões, vale experimentar o filé de frango à parmegiana, o tropeiro paulista, o frango xadrez ou o arrumadinho de carne de sol. Nos fins de semana, o cardápio ganha reforço com rodízio de petiscos, massa artesanal e open de vinho e chope.



A programação inclui música ao vivo e happy hour de segunda a quinta, das 17h30 às 19h30, e nas sextas, sábados e domingos, das 16h às 19h30, garantindo boa música para acompanhar a gastronomia feita “com alma”.



Serviço - Samadhi Gastronomia



Endereço: Av. Dezessete de Agosto, 2656, Casa Forte, Recife



Contato: (81) 99501-7756



Instagram: @samadhigastronomia



Aberto todos os dias

Filé de Frango à Parmegiana, do Samadhi Gastronomia - Divulgação/Samadhi

2. Restaurante Leite



Fundado em 1882 pelo imigrante português Armando Manoel Leite de França, o Restaurante Leite ostenta o título de mais antigo do Brasil e permanece como um dos maiores símbolos da gastronomia pernambucana. Desde o século XIX, o espaço se destacou pelo requinte, recebendo a alta sociedade com prataria, louças e cristais importados da Europa.



Especializado em culinária portuguesa refinada, o cardápio oferece destaque para frutos-do-mar e pratos à base de bacalhau, além da tradicional cartola, sobremesa típica que se tornou marca registrada da casa. O ambiente clássico, aliado a uma carta de vinhos cuidadosamente selecionada, proporciona uma experiência sofisticada, que muitas vezes é acompanhada pelo som suave de um piano ao vivo.



O restaurante conta com menu executivo servido de segunda a sexta (exceto feriados), com opções de pratos como Salmão à Alfredo, Escalopinhos à Portuguesa, Frango à Moda, Camarão à Provençal e Arroz Caldoso de Costela. O cliente pode optar pelo menu de R$ 99, que inclui entrada, prato principal e sobremesa, ou pelo de R$ 89, que oferece duas dessas etapas.



Serviço – Restaurante Leite



Endereço: Praça Joaquim Nabuco, 147 – Santo Antônio, Recife



Horário de funcionamento: Domingo a sexta, das 11h às 16h



Contato: (81) 97111-8365 ou (81) 3224-7977



Instagram: @restauranteleite

Prato 'Camarão à Provençal', do Restaurante Leite - Reprodução/Instagram @restauranteleite

3. Chiwake



Referência da culinária peruana no Recife, o Chiwake é comandado pelo chef Biba Fernandes, responsável por levar ao público sabores autênticos e criativos.

O restaurante, que figurou em 2024 entre os 100 melhores do Brasil segundo ranking da revista Exame, mantém um padrão elevado tanto na apresentação quanto no sabor dos pratos.

No menu executivo, servido de terça a sexta-feira (exceto feriados), os clientes encontram combinações que vão de R$ 69 a R$ 82, incluindo opções como o tradicional cebiche, tilápia crocante com arroz e o clássico suspiro limeño, sobremesa que é patrimônio da gastronomia peruana.



Serviço – Chiwake

Endereço: Rua da Hora, 820 – Espinheiro, Recife



Contato: (81) 4141-5000 ou (81) 3221-1606



Instagram: @chiwake_recife



Filé de tilápia acompanhado de uma salada fresca, do Chiwake - Reprodução/Instagram @chiwake_recife

4. Tutto Qui



Unindo a tradição italiana à proposta da gastronomia contemporânea, o Tutto Qui aposta em um ambiente acolhedor e sofisticado para receber seus clientes.

O restaurante oferece um cardápio executivo de terça a sexta-feira, das 12h às 15h, dividido em três categorias, onde entrada, prato principal e sobremesa podem sair por R$ 69,90.

Entre as opções, destacam-se polenta ao ragu, ensalata de quinoa e a clássica panna cotta. Para quem busca uma experiência mais marcante, a sugestão é o nhoque de batata recheado com queijo Prima Donna, que pode ser servido ao pesto, ao formaggio ou ao pomodoro, uma combinação que une delicadeza e sabor.



Serviço – Tutto Qui

Endereço: Rua César Loureiro, 70 – Casa Forte, Recife



Horário: Terça a sexta – 12h às 23h | Sábado – 9h às 23h | Domingo – 9h às 20h



Contato: (81) 98274-1263

Instagram: @tuttoqui.recife

Nhoque de Batata recheado com queijo, do Tutto Qui - Reprodução/Instagram @tuttoqui.recife

5. Chica Pitanga

Referência na gastronomia da Zona Sul, o Chica Pitanga, em Boa Viagem, mantém sua fama ao unir pratos bem elaborados a um ambiente acolhedor e convidativo.

Entre as opções que chamam atenção no cardápio, estão o Risoto de Camarão ao Molho de Ervas (R$ 79), a Jambalaia de Vegetais (R$ 55) e o sofisticado Carré de Cordeiro em Crosta de Ervas com Musseline de Inhame e Molho Roti (R$ 87).

As sobremesas também têm protagonismo, com combinações criativas e saborosas, como o Crumble de Cartola e o Petit Gateau de Doce de Leite com Sorvete de Tapioca, ambos por R$ 35, que encerram a experiência com um toque doce à altura.



Serviço – Chica Pitanga



Endereço: Rua Petrolina, 19 – Boa Viagem, Recife



Almoço: de segunda a sexta – 11h40 às 15h30 e sábado, domingo e feriado – 11h30 às 16h



Contato: (81) 3334-8260



Instagram: @chicapitangarecife

