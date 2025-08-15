Onde comer bem sem gastar muito? Confira boas opções de almoços executivos no Recife
Conheça restaurantes na capital pernambucana que oferecem menus executivos saborosos e acessíveis, perfeitos para um bom almoço sem pesar no bolso
No corre-corre do dia a dia, a pausa para o almoço vai muito além de uma necessidade: é aquele momento de recarregar as energias e, de quebra, o paladar. No Recife, vários restaurantes apostam em menus com variedades de almoços executivos para conquistar clientes que buscam praticidade e sabor na refeição.
São cardápios bem pensados a combinações que valorizam ingredientes frescos, esses estabelecimentos oferecem pratos caprichados por preços que cabem no bolso e combinações de menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, que valem a pena provar.
Nesta lista, nós do Receita da Boa, reunimos endereços que possuem opções que unem qualidade, rapidez e custo-benefício e ainda mostram que comer bem na capital pernambucana pode ser fácil, e muito prazeroso. Confira:
1. Samadhi Gastronomia
No bairro de Casa Forte, o Samadhi Gastronomia combina sabor, aconchego e um toque de descontração. A casa aposta em uma culinária rústica e artesanal, servida em um ambiente com jardim arborizado, área externa agradável e clima de natureza por perto. Pet friendly, com estacionamento interno e área kids com monitora, o espaço é ideal para famílias e grupos de amigos.
De segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h30, o almoço executivo é um destaque: o prato principal sai a partir de R$ 19,90, enquanto o menu completo em três etapas (entrada, principal e sobremesa) custa R$ 49,90. Entre as sugestões, vale experimentar o filé de frango à parmegiana, o tropeiro paulista, o frango xadrez ou o arrumadinho de carne de sol. Nos fins de semana, o cardápio ganha reforço com rodízio de petiscos, massa artesanal e open de vinho e chope.
A programação inclui música ao vivo e happy hour de segunda a quinta, das 17h30 às 19h30, e nas sextas, sábados e domingos, das 16h às 19h30, garantindo boa música para acompanhar a gastronomia feita “com alma”.
Serviço - Samadhi Gastronomia
- Endereço: Av. Dezessete de Agosto, 2656, Casa Forte, Recife
- Contato: (81) 99501-7756
- Instagram: @samadhigastronomia
- Aberto todos os dias
2. Restaurante Leite
Fundado em 1882 pelo imigrante português Armando Manoel Leite de França, o Restaurante Leite ostenta o título de mais antigo do Brasil e permanece como um dos maiores símbolos da gastronomia pernambucana. Desde o século XIX, o espaço se destacou pelo requinte, recebendo a alta sociedade com prataria, louças e cristais importados da Europa.
Especializado em culinária portuguesa refinada, o cardápio oferece destaque para frutos-do-mar e pratos à base de bacalhau, além da tradicional cartola, sobremesa típica que se tornou marca registrada da casa. O ambiente clássico, aliado a uma carta de vinhos cuidadosamente selecionada, proporciona uma experiência sofisticada, que muitas vezes é acompanhada pelo som suave de um piano ao vivo.
O restaurante conta com menu executivo servido de segunda a sexta (exceto feriados), com opções de pratos como Salmão à Alfredo, Escalopinhos à Portuguesa, Frango à Moda, Camarão à Provençal e Arroz Caldoso de Costela. O cliente pode optar pelo menu de R$ 99, que inclui entrada, prato principal e sobremesa, ou pelo de R$ 89, que oferece duas dessas etapas.
Serviço – Restaurante Leite
- Endereço: Praça Joaquim Nabuco, 147 – Santo Antônio, Recife
- Horário de funcionamento: Domingo a sexta, das 11h às 16h
- Contato: (81) 97111-8365 ou (81) 3224-7977
- Instagram: @restauranteleite
3. Chiwake
Referência da culinária peruana no Recife, o Chiwake é comandado pelo chef Biba Fernandes, responsável por levar ao público sabores autênticos e criativos.
O restaurante, que figurou em 2024 entre os 100 melhores do Brasil segundo ranking da revista Exame, mantém um padrão elevado tanto na apresentação quanto no sabor dos pratos.
No menu executivo, servido de terça a sexta-feira (exceto feriados), os clientes encontram combinações que vão de R$ 69 a R$ 82, incluindo opções como o tradicional cebiche, tilápia crocante com arroz e o clássico suspiro limeño, sobremesa que é patrimônio da gastronomia peruana.
Serviço – Chiwake
- Endereço: Rua da Hora, 820 – Espinheiro, Recife
- Contato: (81) 4141-5000 ou (81) 3221-1606
- Instagram: @chiwake_recife
4. Tutto Qui
Unindo a tradição italiana à proposta da gastronomia contemporânea, o Tutto Qui aposta em um ambiente acolhedor e sofisticado para receber seus clientes.
O restaurante oferece um cardápio executivo de terça a sexta-feira, das 12h às 15h, dividido em três categorias, onde entrada, prato principal e sobremesa podem sair por R$ 69,90.
Entre as opções, destacam-se polenta ao ragu, ensalata de quinoa e a clássica panna cotta. Para quem busca uma experiência mais marcante, a sugestão é o nhoque de batata recheado com queijo Prima Donna, que pode ser servido ao pesto, ao formaggio ou ao pomodoro, uma combinação que une delicadeza e sabor.
Serviço – Tutto Qui
- Endereço: Rua César Loureiro, 70 – Casa Forte, Recife
- Horário: Terça a sexta – 12h às 23h | Sábado – 9h às 23h | Domingo – 9h às 20h
- Contato: (81) 98274-1263
- Instagram: @tuttoqui.recife
5. Chica Pitanga
Referência na gastronomia da Zona Sul, o Chica Pitanga, em Boa Viagem, mantém sua fama ao unir pratos bem elaborados a um ambiente acolhedor e convidativo.
Entre as opções que chamam atenção no cardápio, estão o Risoto de Camarão ao Molho de Ervas (R$ 79), a Jambalaia de Vegetais (R$ 55) e o sofisticado Carré de Cordeiro em Crosta de Ervas com Musseline de Inhame e Molho Roti (R$ 87).
As sobremesas também têm protagonismo, com combinações criativas e saborosas, como o Crumble de Cartola e o Petit Gateau de Doce de Leite com Sorvete de Tapioca, ambos por R$ 35, que encerram a experiência com um toque doce à altura.
Serviço – Chica Pitanga
- Endereço: Rua Petrolina, 19 – Boa Viagem, Recife
- Almoço: de segunda a sexta – 11h40 às 15h30 e sábado, domingo e feriado – 11h30 às 16h
- Contato: (81) 3334-8260
- Instagram: @chicapitangarecife