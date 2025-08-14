fechar
Arvo Restaurante participa do Festival Valores do São Francisco com menu especial harmonizado com vinhos do Sertão

Por Catêrine Costa Publicado em 14/08/2025 às 14:58
Arvo Restaurante leva gastronomia regional e vinhos do Vale do São Francisco em menu especial no Festival Valores do São Francisco - Divulgação

O Arvo Restaurante, primeira casa do grupo comandado pelo chef Pedro Godoy, será um dos destaques do Festival Valores do São Francisco, que acontece de 20 a 24 de agosto, levando vinhos e gastronomia para a Região Metropolitana do Recife, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha. Com 5 anos dedicados à evolução e reinvenção da culinária regional, o Arvo, localizado no bairro do Torreão, é reconhecido por reinterpretar ingredientes e pratos brasileiros e pernambucanos com liberdade, frescor e identidade.

Para o festival, a casa preparou um menu especial no almoço (de segunda a sexta, exceto feriados), harmonizado com rótulos de excelência produzidos no Vale do São Francisco — região que vem ganhando destaque nacional e internacional na vitivinicultura.

Instalado em um charmoso casarão arejado, com mesas sob a sombra de quatro grandes árvores, o Arvo oferece um serviço próximo e cuidadoso, valorizando cada detalhe da experiência gastronômica. A proposta para o festival é proporcionar uma imersão sensorial que una memórias afetivas da cozinha regional aos aromas e sabores únicos dos vinhos sertanejos.

O evento, produzido por Dani Gouveia Produções, com patrocínio da Copergás e realizado pelo Instituto do Vinho de Pernambuco, reúne 20 restaurantes em diferentes destinos turísticos do estado, com pratos exclusivos e harmonizações que fortalecem a cultura, a economia criativa e o turismo enogastronômico.

Serviço

Festival Valores do São Francisco
Arvo Restaurante
R. Djalma Farias, 170 - Torreão, Recife - PE
20 a 24 de agosto | 11h45 às 16h
Instagram: @vivalagoagrande | @vinhovasf | @arvorestaurante.ar

