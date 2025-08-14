Youtuber Luluca faz duas apresentações neste sábado (16) no Teatro RioMar Recife
A youtuber Luluca apresenta "Luluca Responde ao vivo" no Recife em 16/08, com duas sessões cheias de brincadeiras, histórias e interação com fãs
Depois de emocionar fãs em apresentações em diversas cidades brasileiras, chegou a vez de o Recife viver um momento mágico e cheio de emoção. A youtuber Luluca, fenômeno entre crianças e adolescentes, apresenta o Luluca Responde ao vivo, um evento cheio de diversão e muito carinho. Serão duas sessões no dia 16 de agosto, às 11h e 16h, no Teatro RioMar, localizado no Piso L4 do RioMar Recife.
A apresentação promete uma tarde inesquecível com bate-papo descontraído, histórias inéditas e brincadeiras com a participação especial dos pais da Luluca, Marcele e Renato. Luluca Responde ao vivo é um encontro especial entre a youtuber e seus fãs, um momento único para criar memórias incríveis, se divertir com quem a gente ama e se sentir pertinho dessa criadora que inspira milhões de jovens no Brasil todo.
Os ingressos custam a partir de R$ 130 e podem ser adquiridos na bilheteria e no site do Teatro RioMar (www.teatroriomarrecife.com.br) ou através do app do RioMar Recife.
Sobre a Luluca
Com mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais, Luluca é uma das maiores YouTubers do Brasil para o público infantojuvenil. Seus vídeos misturam desafios, novelinhas, dicas e conteúdos criativos que encantam famílias inteiras todos os dias.