Recife recebe 1ª edição do Hallyuverse em Pernambuco neste domingo (17) no Shopping Tacaruna

Evento gratuito de K-pop acontece das 16h às 19h no Rooftop do Tacaruna, com random play dance, apresentações, vendas de produtos e mais

Neste domingo (17), das 16h às 19h, o Rooftop do Shopping Tacaruna recebe o Hallyuverse, random play dance (RPD) gratuito e aberto ao público que é realizado em todo o mundo e já teve edições em mais de 20 países, como Coreia do Sul, Áustria, Argentina, Estados Unidos, Itália e Índia. Esta é a primeira vez que o projeto acontece em Pernambuco — e uma das primeiras no país: anteriormente, apenas São Paulo e João Pessoa sediaram o encontro.

Um random play dance é um tipo de atividade muito popular entre fãs de K-pop, especialmente em encontros de fandoms e festivais culturais. Um DJ ou organizador toca várias músicas de K-pop em sequência, sem avisar qual será a próxima. Assim que a nova faixa começa, quem souber a coreografia corre para o centro da roda e dança; quem não souber, pode assistir, torcer ou improvisar. O acesso é gratuito, sujeito à lotação do espaço.

Os hosts locais responsáveis pela organização e gravação do RPD são a Feira Daebak e os grupos de K-pop cover Move e 5Seasons. A gravação é publicada no canal do Hallyuverse no YouTube, que reúne mais de 1,3 milhão de inscritos, e ganha cortes no perfil do Instagram @thehallyuverse, com mais de 230 mil seguidores. “O objetivo é se divertir e mostrar conhecimento das músicas e danças sem a pressão de uma competição. O RPD é um evento informal e divertido, onde os fãs podem se conectar com outros entusiastas, mostrar suas habilidades e celebrar a cultura K-pop”, afirma Roberta Meireles, produtora da Feira Daebak e uma das responsáveis pelo evento.

Além do RPD, o Hallyuverse reúne as lojas K-Box Produtos Coreanos, Army Forever, Sweet Paper, Mimo Pack, Darling Store e Kurama Bijus, que oferecerão itens fanmade, papelaria, comidas e bebidas coreanas, colecionáveis e outros produtos temáticos.