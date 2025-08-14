Três homens são presos por envolvimento em sequestro de empresário no Recife
Criminosos exigiram resgate de R$ 200 mil; vítima foi levada de casa e localizada após ação da Polícia Civil
Três homens foram presos por participação direta no sequestro de um empresário e pastor evangélico de 82 anos, ocorrido em abril deste ano. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em ações integradas da Polícia Civil nos municípios de Recife e Camaragibe, em Pernambuco; João Pessoa, na Paraíba; e Timbó, em Santa Catarina.
A vítima atua no ramo de papelaria e costumava retornar para casa no horário do almoço, no bairro da Encruzilhada, na capital pernambucana.
O sequestro aconteceu quando o empresário chegava à residência. Na ocasião, foi abordado por criminosos e levado ao município de Camaragibe. Os sequestradores exigiram um resgate de R$ 200 mil, valor que chegou a ser pago em duas parcelas — uma de R$ 10 mil e outra de R$ 190 mil.
De acordo com informações policiais, o grupo criminoso já vinha monitorando a rotina da vítima antes da abordagem, com o objetivo de identificar o momento mais propício para a ação.
A Polícia Civil de Pernambuco, por meio do grupo de operações especiais, conseguiu bloquear o valor transferido e restituí-lo integralmente à vítima. O delegado responsável destacou que a atuação rápida da corporação foi fundamental para o desfecho positivo do caso.
Ainda segundo a polícia, as investigações seguem em andamento para localizar um quarto suspeito, que permanece foragido.
Outro criminoso ainda é procurado
A Polícia Civil ainda está em busca de um quarto criminoso envolvido no sequestro do empresário. A investigação está em andamento e a polícia tem adotado medidas para encontra-lo o mais rápido possível.
Em casos de sequestro, o delegado responsável recomenda que a polícia seja acionada o mais rápido possível. Ele reforçou que, em grande parte das ocorrências, os envolvidos são presos em flagrante. Quando isso não acontece, a identificação e prisão dos suspeitos costuma ocorrer em curto prazo, o que favorece a recuperação da vítima e do valor do resgate.
Resultados de investigações em Pernambuco
O delegado afirmou que, em Pernambuco, os casos de sequestro sob investigação da Polícia Civil têm apresentado 100% de resolução. Com base nisso, ele orienta que vítimas e familiares mantenham a calma e confiem no trabalho das forças de segurança durante situações dessa natureza.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.