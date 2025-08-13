Maria Carmem lança "Vacilão" com clipe já disponível

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maria Carmem lança "Vacilão", novo sucesso do EP Xote Gostozinho, com clipe no YouTube e forró que anima o público o ano todo. Saiba mais

Após uma intensa agenda nos festejos juninos, a cantora e compositora Maria Carmem não para e já apresenta ao público “Vacilão”, mais um sucesso do seu EP Xote Gostozinho. A faixa chega acompanhada de um clipe, disponível no YouTube, e já pode ser ouvida nas plataformas de streaming. “Música boa e forró a gente ouve o ano todo!”, afirma a artista.

Natural de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, Maria Carmem acumula 16 anos de carreira e vem conquistando cada vez mais espaço no cenário do forró. Ao longo de sua trajetória, lançou 11 videoclipes, dois EPs e o álbum Xote Gostozinho, indicado ao Prêmio da Música de Pernambuco como melhor álbum de forró. Seu trabalho valoriza a cultura nordestina, misturando o forró tradicional com elementos contemporâneos, sem perder as raízes.

Entre seus sucessos, estão “Maria Forrozeira”, “Eu Num Quero” e “Tem Que Ter Liga”. A artista também já foi vencedora do Prêmio da Música de Pernambuco na categoria Cultura Popular, reconhecimento pelo talento e pela contribuição à cena cultural do estado.