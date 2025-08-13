Vitória Vatroi lança curta-metragem ‘Magma’ e convida público para experiência imersiva com barro e tecnologia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O lançamento da experiência imersiva está marcado para o dia 16 de agosto, a partir das 15h, no Box Preparação, bairro do Cordeiro, no Recife

Clique aqui e escute a matéria

Mergulhando nas profundezas da ancestralidade, a artista visual pernambucana Vitória Vatroi revela um universo extraído do barro e representado no curta-metragem de animação: “Magma – a noite em que ouvi o fogo”, uma criação colaborativa com os artistas At4ci e Fracto. O filme será lançado no dia 16 de agosto, a partir das 15h.

“Em Magma a gente pode perceber que a câmera acontece em primeira pessoa, dando ao espectador a sensação de que está vivenciando aquilo e caindo dentro de um buraco desse mundo”, explica a artista.

Para além do filme, o evento convida o público a adentrar no universo de Magma, desenvolvido a partir da pesquisa da artista sobre memória, tempo, tecnologia digital, território e natureza. O público poderá participar de uma roda de conversa "Reflorestar imaginários - sonhar para imaginar outros mundos", conferir esculturas, experimentar o jogo do metaverso com óculos VR, assistir a projeções mapeadas e participar de uma vivência com barro ministrada por Vitória Vatroi. Todas as atividades são gratuitas.

Continuação de um estudo sobre a tradição ancestral do barro iniciado com o curta-metragem Deságue, Magma une cerâmica e tecnologia, expandindo a produção contemporânea e incentivando uma nova geração a se reconectar com o barro como linguagem viva, ancestral e transformadora.

“Em Deságue os ancestrais do Magma aparecem pela primeira vez, compondo o universo fabulativo. Em Magma, busco trazer um diálogo entre arte e tecnologia, para expandir práticas e experimentações artísticas. O projeto é um convite a atravessar as camadas do tempo, desvendar como o passado nos habita e desenhar outros futuros”, afirma Vatroi.

Deságue na mostra Alumbramento em Brasília

O curta-metragem Deságue integrou a exposição Alumbramento, no Museu Nacional da República, em Brasília, durante a 18ª edição do Festival Latinidades 2025, reunindo 25 artistas negros e indígenas de diversas regiões do Brasil.

Com direção e performance de Vitória Vatroi, Deságue é um curta afro-surrealista que fabula memórias negras a partir do barro e da terra. As máscaras cerâmicas de inspiração negro-africana criadas pela própria artista, junto à trilha sonora da música Cazumbá, do pianista Amaro Freitas, convidam o público a refletir sobre a memória como matéria moldável, viva e em constante invenção.

“Estar em Brasília para participar do Festival Latinidades, não só com minha obra, mas enquanto artista, expande as possibilidades de encontros e oportunidades. Possibilita trocas com o público e outros artistas, de várias regiões do país. É um momento de celebração, encontro e fortalecimento coletivo”, destaca a artista.

A exposição Alumbramento, sob curadoria de Nathalia Grilo, segue até 24 de agosto, com entrada gratuita.

Sobre Vitória Vatroi

Com mais de 10 anos de trajetória nas artes visuais, Vitória Vatroi atua de forma multidisciplinar e independente. É integrante dos coletivos Arte Negra e Indígena (CARNI) e Trovoa/PE, atuando em pesquisa, direção de arte, cinema e design. Sua prática investiga narrativas impostas à população negra, propondo novos caminhos de escuta e criação a partir do corpo, memória e ancestralidade.

A experiência em Tracunhaém também levou a artista a fundar, em 2024, o Estúdio Mawú, espaço onde desenvolve coleções de luminárias e objetos que misturam arte e design, realiza pesquisas e colaborações com mestres ceramistas e outros artistas visuais. O espaço é continuidade da obra iniciada em Deságue e parte do compromisso de Vitória com saberes artísticos sustentáveis, comunitários e enraizados.

Serviço

Lançamento: Magma – a noite em que ouvi o fogo

Data: 16 de agosto, a partir das 15h

Local: Box Preparação (Rua Francisco Vita, 37. Cordeiro - Recife/PE)

Acesso: Gratuito

Confira o filme Deságue: https://youtu.be/QngkMUO8RbI?si=9zuWKviocx-wSiap