VI Festival de Ópera de Pernambuco estreia com "A Turma da Mônica em: Amizade é Tudo" nesta sexta-feira (15)
A ópera infantojuvenil abre o festival e o evento segue até o final do mês com outros espetáculos clássicos e contemporâneos. Saiba mais
O Teatro de Santa Isabel vai ganhar cores, música e muita diversão! Nesta sexta-feira, 15 de agosto, começa o VI Festival de Ópera de Pernambuco, e a abertura será em grande estilo com a ópera infantojuvenil “A Turma da Mônica em: Amizade é Tudo”, de Wendell Kettle — um espetáculo para encantar crianças, jovens e adultos.
Sinopse
No bairro do Limoeiro, uma disputa para decidir quem é o verdadeiro dono da rua de cima coloca a turma mais querida dos quadrinhos em meio a confusões hilárias e desafios inesperados. Entre alianças improváveis, mal-entendidos engraçados e muita criatividade, os laços de amizade serão testados, trazendo reflexões sobre confiança, rivalidade e convivência.
Mas afinal… será que a amizade vai resistir a essa disputa?
Ficha técnica
O espetáculo A Turma da Mônica em: Amizade é Tudo tem Wendell Kettle assinando direção artística, musical, cênica e regência. Matheus Travassos é responsável pela preparação cênica, e Dielson Pessoa de Melo pela coreografia.
O festival segue até o final do mês, com “O Refletor” de José Alberto Kaplan (22 a 24/08) e a clássica opereta “O Morcego” de Johann Strauss II (29 a 31/08).
Serviço
A Turma da Mônica em: Amizade é Tudo
Datas e horários:
15/08 às 16h (sessão para escolas públicas) e 19h (público geral)
16/08 às 17h e 19h
17/08 às 16h e 18h
Valores: R$ 40 (meia) e R$ 80 (1º lote)
Ingressos: à venda no Guichê Web