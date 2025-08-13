fechar
Carnaval Boa Viagem anuncia line up completo e início de vendas para 2026

Com ingressos limitados, open bar premium, atrações consagradas e espaços de conforto para o público, a festa acontecerá entre 15 e 17 de fevereiro

Por Catêrine Costa Publicado em 13/08/2025 às 19:31
Programação Carnaval Boa Viagem 2026
Programação Carnaval Boa Viagem 2026 - Reprodução/Instagram

Considerado por pernambucanos e turistas como uma das melhores festas de Carnaval do Brasil, o Carnaval Boa Viagem anunciou a programação completa que fará a diversão em 2026. Superando as expectativas e proporcionando uma festa ainda melhor para os foliões, o evento acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, na Arena Boa Viagem, reforçando o tema: “Na Praia é Melhor”.

Unindo a tradição do carnaval recifense com as atrações mais desejadas do momento, o evento preparou um line up para nenhum folião colocar defeito. Trazendo as maiores e melhores atrações do país, se apresentarão do domingo até a terça-feira da folia, nomes como Jorge & Mateus, Luan Santana, Wesley Safadão, Saulo Fernandes e Gusttavo Lima.

Mas não para por aí! Desejado por pessoas que querem desfrutar de um evento completo, o Carnaval Boa Viagem, em sua 7ª edição, reafirma seu propósito: proporcionar aos foliões muito mais que uma festa de Carnaval, mas uma experiência única e completa. Caprichando em todos os detalhes, o evento oferecerá estrutura completa em um dos principais cartões postais da cidade, a Avenida Boa Viagem, com áreas de alimentação gourmet, espaços pensados no conforto do público e open bar super premium, que oferecerá desde água até espumante para os presentes.

A pré-venda, com ingressos limitados e exclusivos, priorizando o conforto e o bem-estar do público, começa nesta terça-feira (12), com entradas a partir de R$ 690 por dia. Elas podem ser adquiridas na Ticket Folia e no site oficial do Carnaval Boa Viagem.

Programação completa:

  • Domingo (15/02): Jorge & Mateus, Luan Santana, Henry Freitas, Sorriso Maroto, João Gomes, Alceu Valença e Banda Eva

  • Segunda-feira (16/02): Wesley Safadão, Xand Avião, Natanzinho Lima, Matheus & Kauan, Timbalada e Eric Land

  • Terça-feira (17/02): Gusttavo Lima, Nattan, Saulo Fernandes, Alok, Felipe Amorim e Jonas Esticado

