fechar
Agenda | Notícia

Garrafeira Brasil inaugura novo espaço em noite glamourosa e 'Girls Only' para aniversário de Luciana Mapurunga

O evento também marca o soft opening do Wine Bar da Garrafeira Brasil, que já desponta como o novo ponto da cidade para bons vinhos e conversas leves.

Por Daniela de Sá Publicado em 13/08/2025 às 17:07
Luciana Mapurunga comemora aniversário em inauguração de novo ambiente da Garrafeira Brasil.
Luciana Mapurunga comemora aniversário em inauguração de novo ambiente da Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia

Clique aqui e escute a matéria

A noite da terça-feira (12) foi de agito na casa de vinhos Garrafeira Brasil, na Zona Sul de Recife. O lugar, que já conta com uma estrutura irreverente para confraternizações, agora inaugura o primeiro andar da casa, abrindo um espaço ideal para eventos sociais ou corporativos.

Para a estreia do ambiente, Luciana Mapurunga — gestora de eventos da Garrafeira Brasil — assinou o lançamento com a comemoração do seu aniversário de 47 anos, com o tema  “47 Tons de Vinho”. O primeiro andar da casa possui capacidade para 100 pessoas e conta com um ambiente moderno e clean.

Leia Também

Para a decoração da festa, quem ficou no comando foi Nanda Decora, trabalhando em um cenário envolvendo da paleta de cores até atmosfera do universo dos vinhos.

O bolo, assinado por Ana Almeida, é uma verdadeira obra de arte, remetendo à estética envelhecida dos rótulos de grandes vinhos.

Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Decoração para o aniversário de Luciana Mapurunga, que marca o novo ambiente da Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Decoração para o aniversário de Luciana Mapurunga, que marca o novo ambiente da Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Decoração para o aniversário de Luciana Mapurunga, que marca o novo ambiente da Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Decoração para o aniversário de Luciana Mapurunga, que marca o novo ambiente da Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Decoração para o aniversário de Luciana Mapurunga, que marca o novo ambiente da Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

E, fazendo jus ao nome, não poderia faltar o cardápio de vinhos com mais de 600 rótulos disponíveis da Garrafeira Brasil, todos podendo ser apreciados no próprio espaço.

Conhecida por sua paixão por festas e por reunir pessoas, este ano Luciana optou por uma comemoração exclusivamente feminina — o famoso conceito de 'Girls Only' — e reuniu nomes como Roberta Queiroz, Tânia Fontaine, Jo Mazzarolo, Fabiana Milhomens Waisman, Eduarda Figueiredo, Janayna Miranda e outras grandes presenças femininas.

Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Luciana Mapurunga reúne amigas para comemoração de aniversário na Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Tânia Fontaine e Fabiana Milhomens Waisman prestigiam Luciana Mapurunga e Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Eduarda Figueiredo prestigia Luciana Mapurunga na Garrafeira Brasil - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Janayna Miranda e Luciana Mapurunga na inauguração do primeiro andar da Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Luciana Mapurunga reúne amigas para comemoração de aniversário na Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Foto: Gleyson Ramos/Cortesia
Luciana Mapurunga reúne amigas para comemoração de aniversário na Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia

Leia também

Maurício Manieri traz a turnê "Classics Super Hits" ao Teatro Guararapes
Música

Maurício Manieri traz a turnê "Classics Super Hits" ao Teatro Guararapes
Sílvia Pérez Cruz e Salvador Sobral estreiam turnê inédita ‘Sílvia & Salvador’ no Recife
ENTREVISTA

Sílvia Pérez Cruz e Salvador Sobral estreiam turnê inédita ‘Sílvia & Salvador’ no Recife

Compartilhe

Tags