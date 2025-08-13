Garrafeira Brasil inaugura novo espaço em noite glamourosa e 'Girls Only' para aniversário de Luciana Mapurunga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento também marca o soft opening do Wine Bar da Garrafeira Brasil, que já desponta como o novo ponto da cidade para bons vinhos e conversas leves.

A noite da terça-feira (12) foi de agito na casa de vinhos Garrafeira Brasil, na Zona Sul de Recife. O lugar, que já conta com uma estrutura irreverente para confraternizações, agora inaugura o primeiro andar da casa, abrindo um espaço ideal para eventos sociais ou corporativos.

Para a estreia do ambiente, Luciana Mapurunga — gestora de eventos da Garrafeira Brasil — assinou o lançamento com a comemoração do seu aniversário de 47 anos, com o tema “47 Tons de Vinho”. O primeiro andar da casa possui capacidade para 100 pessoas e conta com um ambiente moderno e clean.

Para a decoração da festa, quem ficou no comando foi Nanda Decora, trabalhando em um cenário envolvendo da paleta de cores até atmosfera do universo dos vinhos.

O bolo, assinado por Ana Almeida, é uma verdadeira obra de arte, remetendo à estética envelhecida dos rótulos de grandes vinhos.

Decoração para o aniversário de Luciana Mapurunga, que marca o novo ambiente da Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia Decoração para o aniversário de Luciana Mapurunga, que marca o novo ambiente da Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia Decoração para o aniversário de Luciana Mapurunga, que marca o novo ambiente da Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia Decoração para o aniversário de Luciana Mapurunga, que marca o novo ambiente da Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia Decoração para o aniversário de Luciana Mapurunga, que marca o novo ambiente da Garrafeira Brasil. - Foto: Gleyson Ramos/Cortesia

E, fazendo jus ao nome, não poderia faltar o cardápio de vinhos com mais de 600 rótulos disponíveis da Garrafeira Brasil, todos podendo ser apreciados no próprio espaço.

Conhecida por sua paixão por festas e por reunir pessoas, este ano Luciana optou por uma comemoração exclusivamente feminina — o famoso conceito de 'Girls Only' — e reuniu nomes como Roberta Queiroz, Tânia Fontaine, Jo Mazzarolo, Fabiana Milhomens Waisman, Eduarda Figueiredo, Janayna Miranda e outras grandes presenças femininas.