Agenda | Notícia

Cinépolis promove maratona "Invocação do Mal" com ingressos a partir de R$ 10

Rede exibirá os três primeiros filmes da franquia como aquecimento para a estreia de "Invocação do Mal 4", que chega aos cinemas em setembro

Por Alice Lins Publicado em 13/08/2025 às 19:55
Imagem do filme Invocação do Mal
Imagem do filme Invocação do Mal - Divulgação

Os fãs de filme de terror já podem se preparar para uma semana de arrepiar. Entre os dias 21 e 27 de agosto, a Cinépolis reexibirá os três primeiros filmes da franquia “Invocação do Mal”, em uma maratona especial para aquecer o público para a estreia de “Invocação do Mal 4”, prevista para 4 de setembro.

Os ingressos já estão à venda nas unidades participantes, com preços promocionais de R$ 10,00 nas salas tradicionais e R$ 29,00 nas salas VIP do Shopping JK Iguatemi (São Paulo/SP) e do Shopping Pátio Batel (Curitiba/PR). Também podem ser adquiridos por meio do site da Cinépolis.

Para deixar a experiência ainda mais completa, o público poderá aproveitar o Combo do Terror, que conta com 1 pipoca média salgada e 1 bebida de 500 ml, por apenas R$ 24,00.

A maratona acontece em 39 complexos da rede em diversas cidades do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus, Salvador, Campinas, Natal, entre outras.

Divulgação/Cinépolis
Cinépolis lança a "Maratona Invocação do Mal" - Divulgação/Cinépolis

Confira abaixo as unidades participantes:

  • Cinépolis Amapá Garden
  • Cinépolis Blumenau Norte Shopping
  • Cinépolis Boulevard Belém
  • Cinépolis Campinas Shopping
  • Cinépolis Cerrado
  • Cinépolis Continente Park
  • Cinépolis Estação BH
  • Cinépolis Estação Cuiabá
  • Cinépolis Iguatemi Alphaville
  • Cinépolis Iguatemi Esplanada
  • Cinépolis Jardim Oriente
  • Cinépolis JK Iguatemi
  • Cinépolis Jockey Plaza Curitiba
  • Cinépolis Jundiai Shopping
  • Cinépolis Mais Shopping
  • Cinépolis Manaus Plaza
  • Cinépolis Metrô Itaquera
  • Cinépolis Nações Bauru
  • Cinépolis Natal Shopping
  • Cinépolis Ponta Negra
  • Cinépolis Norte Sul Plaza
  • Cinépolis Patteo Olinda
  • Cinépolis Parque Barueri
  • Cinépolis Parque Belém
  • Cinépolis Parque Shopping Maia
  • Cinépolis Plaza Avenida
  • Cinépolis Patio Batel
  • Cinépolis Rio Poty
  • Cinépolis RioMar Fortaleza
  • Cinépolis RioMar Kennedy
  • Cinépolis Salvador Norte
  • Cinépolis San Pelegrino
  • Cinépolis Santa Ursula
  • Cinépolis São Bernardo
  • Cinépolis São Gonçalo Shopping
  • Cinépolis São Luís Shopping
  • Cinépolis Shopping Guararapes
  • Cinépolis Manaíra Shopping
  • Cinépolis Uberlândia

