Cinépolis promove maratona "Invocação do Mal" com ingressos a partir de R$ 10

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rede exibirá os três primeiros filmes da franquia como aquecimento para a estreia de "Invocação do Mal 4", que chega aos cinemas em setembro

Clique aqui e escute a matéria

Os fãs de filme de terror já podem se preparar para uma semana de arrepiar. Entre os dias 21 e 27 de agosto, a Cinépolis reexibirá os três primeiros filmes da franquia “Invocação do Mal”, em uma maratona especial para aquecer o público para a estreia de “Invocação do Mal 4”, prevista para 4 de setembro.

Os ingressos já estão à venda nas unidades participantes, com preços promocionais de R$ 10,00 nas salas tradicionais e R$ 29,00 nas salas VIP do Shopping JK Iguatemi (São Paulo/SP) e do Shopping Pátio Batel (Curitiba/PR). Também podem ser adquiridos por meio do site da Cinépolis.



Para deixar a experiência ainda mais completa, o público poderá aproveitar o Combo do Terror, que conta com 1 pipoca média salgada e 1 bebida de 500 ml, por apenas R$ 24,00.

A maratona acontece em 39 complexos da rede em diversas cidades do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus, Salvador, Campinas, Natal, entre outras.

Cinépolis lança a "Maratona Invocação do Mal" - Divulgação/Cinépolis

Confira abaixo as unidades participantes: