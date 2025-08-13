Cinépolis promove maratona "Invocação do Mal" com ingressos a partir de R$ 10
Rede exibirá os três primeiros filmes da franquia como aquecimento para a estreia de "Invocação do Mal 4", que chega aos cinemas em setembro
Clique aqui e escute a matéria
Os fãs de filme de terror já podem se preparar para uma semana de arrepiar. Entre os dias 21 e 27 de agosto, a Cinépolis reexibirá os três primeiros filmes da franquia “Invocação do Mal”, em uma maratona especial para aquecer o público para a estreia de “Invocação do Mal 4”, prevista para 4 de setembro.
Os ingressos já estão à venda nas unidades participantes, com preços promocionais de R$ 10,00 nas salas tradicionais e R$ 29,00 nas salas VIP do Shopping JK Iguatemi (São Paulo/SP) e do Shopping Pátio Batel (Curitiba/PR). Também podem ser adquiridos por meio do site da Cinépolis.
Para deixar a experiência ainda mais completa, o público poderá aproveitar o Combo do Terror, que conta com 1 pipoca média salgada e 1 bebida de 500 ml, por apenas R$ 24,00.
A maratona acontece em 39 complexos da rede em diversas cidades do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus, Salvador, Campinas, Natal, entre outras.
Confira abaixo as unidades participantes:
- Cinépolis Amapá Garden
- Cinépolis Blumenau Norte Shopping
- Cinépolis Boulevard Belém
- Cinépolis Campinas Shopping
- Cinépolis Cerrado
- Cinépolis Continente Park
- Cinépolis Estação BH
- Cinépolis Estação Cuiabá
- Cinépolis Iguatemi Alphaville
- Cinépolis Iguatemi Esplanada
- Cinépolis Jardim Oriente
- Cinépolis JK Iguatemi
- Cinépolis Jockey Plaza Curitiba
- Cinépolis Jundiai Shopping
- Cinépolis Mais Shopping
- Cinépolis Manaus Plaza
- Cinépolis Metrô Itaquera
- Cinépolis Nações Bauru
- Cinépolis Natal Shopping
- Cinépolis Ponta Negra
- Cinépolis Norte Sul Plaza
- Cinépolis Patteo Olinda
- Cinépolis Parque Barueri
- Cinépolis Parque Belém
- Cinépolis Parque Shopping Maia
- Cinépolis Plaza Avenida
- Cinépolis Patio Batel
- Cinépolis Rio Poty
- Cinépolis RioMar Fortaleza
- Cinépolis RioMar Kennedy
- Cinépolis Salvador Norte
- Cinépolis San Pelegrino
- Cinépolis Santa Ursula
- Cinépolis São Bernardo
- Cinépolis São Gonçalo Shopping
- Cinépolis São Luís Shopping
- Cinépolis Shopping Guararapes
- Cinépolis Manaíra Shopping
- Cinépolis Uberlândia