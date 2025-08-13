Rogério Flausino e Wilson Sideral cantam Cazuza no Dia do Irmão, no RioMar Recife
Apresentação ocorre no projeto autoral RioMar Encontros, em 1º de setembro, a partir das 20h; ingressos já estão à venda através do App RioMar
O projeto autoral RioMar Encontros volta em uma edição especial para o Dia do Irmão, em 1º de setembro, com um show especial dos irmãos Rogério Flausino e Wilson Sideral cantando Cazuza.
A apresentação ocorre a partir das 20h, no Teatro RioMar Recife. Os ingressos já estão à venda através do App do RioMar Recife no valor de R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira).
No palco, os irmãos mineiros vão reverenciar a vida e obra de um dos seus maiores ídolos, o cantor e poeta Cazuza (1958-1990).
"Este nosso feliz reencontro tem como propósito propagar ainda mais a música e a poesia de Cazuza, fundamentais na formação de toda uma geração", explica Flausino.
"É também uma importante oportunidade de ajudar a fomentar o lindo trabalho realizado pela "Sociedade Viva Cazuza", há exatos 30 anos, no combate a AIDS".
Arranjos originais preservados
A direção musical, assinada por Sideral, preza pelos arranjos originais, em repertório que caminha pelas diversas fases da carreira do poeta-exagerado, dos anos de Barão Vermelho, aos hits da carreira solo.
"Pra ser sincero, a gente não quis reinventar nada, estamos apenas matando a saudade desses fonogramas clássicos. É coisa de fã, de irmão, de amor mesmo. Nossos destinos foram traçados na maternidade", acrescenta Sideral.
Os irmãos serão acompanhados pelos músicos Adriano Campagnani (baixo), David Maciel (bateria), Marcelinho Guerra (guitarra), Breno Mendonça (sax) e Wagner Souza (trompete).
Repertório
No set-list, o lado rock do poeta aparece em canções como, "Beth Balanço", "Porque Que a Gente é Assim", "Ideologia", "O Tempo Não Pára" e "Pro Dia Nascer Feliz"; a mpb e a bossa-nova mostram sua cara em "Faz Parte do Meu Show", "Todo Amor Que Houver Nesta Vida", "Eu Preciso Dizer Que Te Amo" e “Codinome Beija-Flor”;
Ainda há estpaço para as clássicas clássicas "Solidão, Que Nada" e "O Blues da Piedade"; e do pop, os hits "Exagerado", "O Nosso Amor a Gente Inventa" e "Brasil".
Campanha
A campanha inédita de Dia do Irmão do RioMar Recife foi reconhecida com o Troféu Bronze do Prêmio Abrasce de 2025, um dos mais importantes do setor. Neste ano, a campanha acontece entre os dias 1º e 7 de setembro, com oportunidades de compras em diversos segmentos para homenagear os irmãos.
Com mais de 400 operações em seu mix, o empreendimento reúne marcas de moda, calçados, acessórios, perfumaria, tecnologia, beleza, bem-estar e muito mais. Para quem prefere surpreender com experiências, há opções de serviços como barbearias, salões de beleza, clínicas de estética, spas e academias.
SERVIÇO
RioMar Encontros Especial Dia do Irmão – Rogério Flausino e Wilson Sideral
Quando: 1º de setembro, a partir 20h
Onde: Teatro RioMar Recife – Piso L4 do RioMar Recife
Quanto: R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira), à venda no App do RioMar Recife e no site e na bilheteria do Teatro RioMar
Mais informações: @riomar_recife
