Agenda | Notícia

Sandra Sá faz show de abertura da 4ª Expo Preta RioMar nesta quinta (14/08)

Cantora se apresenta na quarta edição do evento promovido pelo RioMar Recife em parceria com o Instituto JCPM; ingressos partem de R$ 20.

Por Thallys Menezes Publicado em 12/08/2025 às 18:32
Cantora Sandra Sá
Cantora Sandra Sá - Lucas Santos de Carvalho/Divulgação

Um dos nomes mais marcantes da Música Popular Brasileira, Sandra Sá sobe ao palco do Teatro RioMar nesta quinta-feira, 14 de agosto, para abrir com muito swing a 4ª edição da Expo Preta RioMar.

A programação começa às 17h, com um repertório que atravessa mais de quatro décadas de carreira e reverência à diversidade sonora da cultura negra.

Sandra Sá e mais atrações brilham no Teatro RioMar

Os ingressos para o show podem ser adquiridos pelo app do RioMar Recife ou diretamente na bilheteria do teatro. Com valores acessíveis, as entradas custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Além da performance de Sandra Sá, a programação de abertura contará com pocket show da cantora, produtora e comunicadora recifense Gabi do Carmo, idealizadora do projeto Terreira da Bênção, que participa também de painel sobre Afroempreendedorismo criativo, ao lado do artista visual Ronaldo Cruz e da pesquisadora e ativista Carol Figueiredo.

A noite ainda será animada pela esquete de humor com Mara Drag, entre outras atividades voltadas à promoção da identidade e da produção artística negra.

Expo Preta RioMar 2025

As apresentações marcam o início da quarta edição da Expo Preta RioMar, evento concebido pelo RioMar Recife em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social.

Desde sua criação, em 2022, a Expo Preta tornou-se referência no fomento ao afroempreendedorismo e à valorização da cultura negra, reunindo iniciativas criativas e impactando diretamente mais de 100 empreendimentos liderados por pessoas negras.

A feira de negócios acontece de 14 a 17 de agosto (quinta a domingo), na Praça de Eventos 1, em frente à escada rolante da entrada principal, no Piso L1 do RioMar Recife, reunindo cerca de 20 marcas autorais nos segmentos de moda, beleza, arte e decoração, todas lideradas por pessoas afroempreendedoras, com destaque para o protagonismo feminino.

“O novo espaço da feira, de grande circulação, amplia a visibilidade dessas marcas e fortalece sua comercialização”, destaca a gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal.

Serviço

Abertura da 4ª Expo Preta RioMar
14 de agosto (quinta-feira), a partir das 17h. Feira de afroempreendedorismo até o domingo, 17 de agosto.
Teatro RioMar (Piso L4 do RioMar Recife)
Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no app do RioMar Recife ou na bilheteria do teatro.

