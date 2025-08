Sabrina Carpenter e Twice serão atrações principais do Lollapalooza Brasil 2026, diz jornalista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Segundo repórter, edição brasileira do festival contará com nomes de peso no ano que vem; Sabrina Carpenter e Twice estão entre os principais.

O Lollapalooza Brasil 2026 vem aí!

A nova edição do festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março do ano que vem, e as especulações sobre possíveis atrações já estão a mil.

Após a presença de nomes como Olivia Rodrigo, Alanis Morissette e Shawn Mendes na edição 2025, a expectativa pelo novo line-up está alta.



Segundo o repórter Eduardo Reis, do portal Léo Dias, algumas das atrações já estão definidas.

Sabrina Carpenter, Twice e mais: quem pode estar no atrações principais do Lolla 2026

De acordo com o repórter, a cantora Sabrina Carpenter e o grupo de k-pop feminino Twice serão dois dos headliners do festival, que, costumeiramente, conta com seis.

Fazendo sucesso com o hit "Manchild", Sabrina já se apresentou no Brasil três vezes: em 2017, abrindo shows de Ariana Grande; em 2023, no festival MITA; e no mesmo ano, abrindo para Taylor Swift. Já o grupo Twice se apresentou em 2024, em São Paulo.

Recentemente, a cantora e o girl group se apresentara, no Lolla Chicago.

Além das artistas, Eduardo também aponta a participação da rapper Doechii, da cantora pop Gracie Abrams e do rapper A$ap Rocky, marido de Rihanna.

Ingressos Lolla 2026

A 13ª edição do Lollapalooza Brasil está com ingressos à venda desde julho, no site da Ticketmaster.

Atualmente, estão disponíveis ingressos na modalidade LollaLovers, para os três dias de festival, com preços de R$ 792,00 (Meia Bradesco) a R$ 1.584,00 (Inteira).