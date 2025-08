Beyoncé pode lançar álbum de rock, segundo supostas dicas de novo comercial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Beyoncé deu o que falar mais uma vez!

A artista pop norte-americana encerrou sua "Cowboy Carter Tour" no último mês de julho, mas os fãs já começam a especular sobre seu próximo álbum.

A cantora de "Texas Hold 'Em" deve lançar um disco para fechar a trilogia de projetos anunciada em 2022, que já conta com o álbum de dance music "Renaissance" (2022) e a obra de country "Cowboy Carter" (2024).

Agora, um novo comercial da estrela mostra indícios de que o rock pode ser o novo ritmo musical abordado por ela.

Novo comercial de Beyoncé pode ter músicas de rock

Beyoncé lançou oficialmente mais um comercial de sua linha de jeans para a marca "Levi's.

O vídeo começa com ela a cavalo e termina com ela partindo em uma motocicleta, fortalecendo teorias antigas dos fãs de que o próximo álbum será de rock.

A cantora já havia aparecido em uma motocicleta em um ensaio para a Vogue em 2022, que também deu pistas do "Renaissance" e do "Cowboy Carter".

O comercial é dividido em em três partes, rotuladas como "O Gelo", "O Calor" e "A Fumaça". Segundo os fãs, cada uma dessas seções representam um dos álbuns da trilogia, revela a revista americana Vulture.

Segundo admiradores da cantora, "A Fumaça" também faz referência ao interlúdio "Smoke Hour", presente no disco "Cowboy Carter" que traz um trecho e uma canção de Roy Hamilton que diz "Come on, baby, it's time to rock" ("Vamos lá, querida, é hora do rock").



Nos últimos anos, Beyoncé já fez referências visuais, musicais e de performances a grandes ícones negros do rock, como Prince, Sister Rosetta Tharpe e Jimi Hendrix.