Justin Bieber posa com esposa em fotos de novo álbum, após boatos de separação

Justin Bieber vai lançar um novo disco! O álbum "Swag" vem aí na sexta (11), e foi anunciado com direito a fotos do cantor com Hailey Bieber.

De surpresa, Justin Bieber anuncia o lançamento de um novo álbum!

"Swag", sétimo disco da carreira do cantor, será lançado em todas as plataformas nesta sexta-feira (11), segundo o site The Hollywood Reporter.

O álbum foi anunciado nas redes sociais após a divulgação de um photoshoot oficial no Instagram do artista canadense. O disco também vem sendo anunciado em outdoors pelo mundo.

Nas imagens, Justin aparece ao lado da esposa Hailey Bieber, e do filho, Jack Blues.







Os cliques românticos com Hailey chamaram a atenção do público, uma vez que o casal foi alvo de muitos rumores de divórcio este ano.

Em maio, a filha do ator Alec Baldwin desmentiu os rumores de crise na relação em entrevista à Vogue.

Novo disco de Justin Bieber

"Swag" terá 20 faixas, com participações especiais de Gunna, Sexyy Red e Cash Cobain. É o primeiro disco de Justin desde "Justice", de 2021.

A tracklist completa já foi divulgada, como destaca a Rolling Stone:



1. “All I Can Take”

2. “Daisies”

3. “Yukon”

4. “Go Baby”

5. “Things You Do”

6. “Butterflies”

7. “Way It Is”

8. “First Place”

9. “Soulful”

10. “Walking Away”

11. “Glory Voice Memo”

12. “Devotion”

13. “Dadz Love”

14. “Therapy Session”

15. “Sweet Spot”

16. “405”

17. “Swag”

18. “Zuma House”

19. “Too Long”

20. “Forgiveness”