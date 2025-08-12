fechar
Maurício Manieri traz a turnê "Classics Super Hits" ao Teatro Guararapes

No próximo dia 30 de agosto, o artista apresenta seus maiores sucessos como também clássicos internacionais que marcaram gerações.

Por Thallys Menezes Publicado em 12/08/2025 às 18:20
Cantor Mauricio Manieri
Cantor Mauricio Manieri - Divulgação

Em comemoração aos seus 25 anos de carreira, Maurício Manieri desembarca no Recife no dia 30 de agosto e se propõe a levar o público a uma jornada por meio de seus sucessos com o novo show da turnê 2025: Classics Super Hits.

O espetáculo, que será realizado no Teatro Guararapes, com produção moderna e a proposta de capturar a essência dos anos 1970, 1980 e 1990.

Maurício Manieri no Teatro Guararapes

Divulgação
Mauricio Manieri - Divulgação


A mistura de pop, soul e romantismo de Maurício Manieri e sua voz marcante buscam atrair o público pernambucano de várias idades. “É uma grande alegria levar para o Recife a Classics Super Hits. Uma turnê que me emociona e revela o melhor de mim no palco. As músicas desse repertório marcaram épocas, gerações, vidas… Esse show traz tudo isso à tona”, declarou Maurício Manieri.

“É uma apresentação muito especial, há uma interatividade muito divertida com o público. A gente canta, dança e se envolve em um super espetáculo, que celebra o melhor dos anos 1970, 1980 e 1990. Estou muito feliz pela nova temporada dessa turnê incrível. Tenho certeza que vamos nos divertir bastante, meus amores”, acrescentou o artista.

O setlist é composto pelos seus maiores sucessos e outros hits, como “Minha Menina”, “Bem Querer”, “Se Quer Saber”, além de clássicos do universo pop romântico nacional e internacional como “Cheia de Charme”, “Eu Juro”, “All Night Long”, “Can't Help Falling in Love”, “Love Is In The Air” e “Classic”.

Depois de passar pelos estados de São Paulo e Pernambuco, a turnê ainda vai atravessar Minas Gerais, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraíba, Ceará, Maranhão, Paraná e São Paulo novamente. A agenda completa está disponível em: mauriciomanierioficial.com.br.

Ingressos para Mauricio Manieri

Os valores dos ingressos do show do Teatro Guararapes variam entre R$ 110,00 e R$ 320,00, dependendo se é meia entrada, social ou inteira; balcão ou plateia. As entradas podem ser adquiridas pelo site: cecontickets.com.br.

Serviço

Data: Sábado, 30 de agosto de 2025

Horário: 21h

Local: Centro de Convenções - Teatro Guararapes - Olinda-PE

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis

Ingressos: De R$ 110,00 a R$ 320,00. Disponíveis no cecontickets.com.br

Responsável: Vidaliere Music e Eventos Ltda 33.784.445/0001-69

