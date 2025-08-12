Gilberto Gil anuncia terceiro show da turnê de despedida em Pernambuco; confira ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentação será no Classic Hall, em Olinda, e marca o terceiro show da turnê 'Tempo Rei' no Estado, após esgotarem as datas de 22 e 23 de novembro

O cantor Gilberto Gil anunciou um terceiro show da turnê "Tempo Rei", que marca sua despedida dos palcos, em Pernambuco. A apresentação será no dia 28 de novembro, no Classic Hall, antes do último show da turnê, previsto para acontecer em Salvador.

Inicialmente, Gil havia confirmado apenas uma data no Recife: 22 de novembro. Com os ingressos rapidamente esgotados, ele incluiu um show extra no dia 23 de novembro — que também já está esgotado.

Ingressos para Gilberto Gil



As vendas ocorrem pelo site Eventim. Clientes do Banco do Brasil terão acesso à pré-venda a partir desta terça-feira (12/08), às 10h.



A venda geral começa no dia 15 de agosto, ao meio-dia. Confira os preços:

Pista: R$ 480 (inteira), R$ 288 (ingresso social), R$ 240 (meia-entrada) e R$ 336 (desconto Banco do Brasil)

R$ 480 (inteira), R$ 288 (ingresso social), R$ 240 (meia-entrada) e R$ 336 (desconto Banco do Brasil) Camarote P1: R$ 380 e R$ 266 (desconto Banco do Brasil)

R$ 380 e R$ 266 (desconto Banco do Brasil) Camarote P2 : R$ 350 e R$ 245 (desconto Banco do Brasil)

: R$ 350 e R$ 245 (desconto Banco do Brasil) Camarote P3: R$ 350 e R$ 245 (desconto Banco do Brasil)

Turnê Tempo Rei

Com direção artística de Rafael Dragaud e direção musical de Bem Gil e José Gil, o espetáculo conta com uma grande banda formada por:

Bem Gil (guitarra/baixo)

José Gil (bateria)

João Gil (guitarra/baixo)

Nara Gil (voz)

Mariá Pinkusfeld (voz)

Diogo Gomes (sopros)

Thiago Oliveira (sopros)

Marlon Sette (sopros)

Danilo Andrade (teclado)

Leonardo Reis (percussão)

Gustavo Di Dalva (percussão)

Mestrinho (sanfona).

"Tempo Rei"é o título de uma canção lançada em 1984. Gilberto Gil vem amadurecendo, há algum tempo, a decisão de não realizar mais turnês — escolha que considera natural e motivada pelo desejo de reduzir o ritmo de sua agenda.

"Foram vários os elementos que ponderei para chegar na decisão da realização de uma última turnê. Houve reflexão sobre este mercado e também sobre a exigência física necessária para esses grandes shows. Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família. Transformai as velhas formas do viver", afirma Gilberto Gil.

Serviço

Gilberto Gil – Tempo Rei, a última turnê

Onde: Classic Hall (Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N, Salgadinho, Olinda)

Quando: 28 de novembro

Ingressos: de R$ 245 a R$ 480, à venda na Eventim

