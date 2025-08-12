Gilberto Gil anuncia terceiro show da turnê de despedida em Pernambuco; confira ingressos
Apresentação será no Classic Hall, em Olinda, e marca o terceiro show da turnê 'Tempo Rei' no Estado, após esgotarem as datas de 22 e 23 de novembro
Clique aqui e escute a matéria
O cantor Gilberto Gil anunciou um terceiro show da turnê "Tempo Rei", que marca sua despedida dos palcos, em Pernambuco. A apresentação será no dia 28 de novembro, no Classic Hall, antes do último show da turnê, previsto para acontecer em Salvador.
Inicialmente, Gil havia confirmado apenas uma data no Recife: 22 de novembro. Com os ingressos rapidamente esgotados, ele incluiu um show extra no dia 23 de novembro — que também já está esgotado.
Ingressos para Gilberto Gil
As vendas ocorrem pelo site Eventim. Clientes do Banco do Brasil terão acesso à pré-venda a partir desta terça-feira (12/08), às 10h.
A venda geral começa no dia 15 de agosto, ao meio-dia. Confira os preços:
- Pista: R$ 480 (inteira), R$ 288 (ingresso social), R$ 240 (meia-entrada) e R$ 336 (desconto Banco do Brasil)
- Camarote P1: R$ 380 e R$ 266 (desconto Banco do Brasil)
- Camarote P2: R$ 350 e R$ 245 (desconto Banco do Brasil)
- Camarote P3: R$ 350 e R$ 245 (desconto Banco do Brasil)
Turnê Tempo Rei
Com direção artística de Rafael Dragaud e direção musical de Bem Gil e José Gil, o espetáculo conta com uma grande banda formada por:
- Bem Gil (guitarra/baixo)
- José Gil (bateria)
- João Gil (guitarra/baixo)
- Nara Gil (voz)
- Mariá Pinkusfeld (voz)
- Diogo Gomes (sopros)
- Thiago Oliveira (sopros)
- Marlon Sette (sopros)
- Danilo Andrade (teclado)
- Leonardo Reis (percussão)
- Gustavo Di Dalva (percussão)
- Mestrinho (sanfona).
"Tempo Rei"é o título de uma canção lançada em 1984. Gilberto Gil vem amadurecendo, há algum tempo, a decisão de não realizar mais turnês — escolha que considera natural e motivada pelo desejo de reduzir o ritmo de sua agenda.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Foram vários os elementos que ponderei para chegar na decisão da realização de uma última turnê. Houve reflexão sobre este mercado e também sobre a exigência física necessária para esses grandes shows. Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família. Transformai as velhas formas do viver", afirma Gilberto Gil.
Serviço
Gilberto Gil – Tempo Rei, a última turnê
Onde: Classic Hall (Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N, Salgadinho, Olinda)
Quando: 28 de novembro
Ingressos: de R$ 245 a R$ 480, à venda na Eventim