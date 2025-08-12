Feira Transforma Pride terá programação musical com atração internacional; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento realizará a sua quarta edição nos dias 27 e 28 de setembro, no Museu Cais do Sertão e na Rua do Observatório, no Bairro do Recife

Clique aqui e escute a matéria

A feira de empreendedorismo criativo Transforma Pride realizará a sua quarta edição nos dias 27 e 28 de setembro, no Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

Além da feira, que reúne empreendedores LGBTQIAPN+, o evento contará com programação musical em estrutura montada na Rua do Observatório.

Entre os nomes já confirmados estão a drag queen goiana Aretuza Lovi, a cantora pernambucana Diva Menner e a DJ baiana Lunna Montty, apresentada por Beyoncé durante evento em Salvador.

Atração sul-africana

Um dos destaques é a atração internacional Linda Mbambo, que vem diretamente da África do Sul.

Conhecida profissionalmente como uMagezangobisi, ela é DJ de formato livre, pesquisadora musical, curadora de eventos e trabalhadora cultural nascida em Durban. Com mais de uma década de experiência, dedica-se a criar pistas de dança afirmativas para pessoas femininas e FLINTA (mulheres, lésbicas, intersexo, não binárias, trans e agênero).

"O line-up deste ano traduz a alma do Transforma Pride: é diverso, experimental e coletivo. A música é o canal pelo qual a gente celebra, resiste e transforma", afirma Henrique Guerra de Oliveira, idealizador e produtor executivo do festival, psicólogo e ativista cultural.

Inscrições

Imagem da feira criativa Transforma Pride em 2024 - Brugzito/Divulgação

O Transforma Pride 2025 está com inscrições abertas para que expositores LGBTQIA+ de todo o país participem da Feira de Empreendedorismo Criativo.

Os interessados têm até o dia 31 de agosto para se inscrever gratuitamente. São 200 vagas para os mais variados nichos — moda, cultura, artesanato, gastronomia, serviços, entre outros.

O evento também contará com rodas de conversa sobre cultura e identidade, performances artísticas, espaços de convivência, feira de adoção de cães e gatos e outros serviços que serão divulgados em breve.

SERVIÇO

Transforma Pride 2025

Cais do Sertão e Rua do Observatório – Recife Antigo (PE)

Quando: 27 e 28 de setembro de 2025

Quanto: evento gratuito para o público, inscrições abertas para expositores até 31 de agosto