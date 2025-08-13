Pernambuco Meu País traz Matuê, Teto, Nando Cordel e mais para Pesqueira
Mais de 140 ações de música, circo, teatro, gastronomia, moda, economia criativa, literatura e culturas populares movimentam o município do Agreste.
O Festival Pernambuco Meu País chega a Pesqueira potencializando o município agrestino como um território de arte e cultura, entre esta sexta-feira (15) e o domingo (17).
Serão dias de ações gratuitas que englobam as mais diversas linguagens artísticas e grandes shows da cena nacional e local, com uma programação diversa e descentralizada.
Festival terá mais de 140 atividades
O festival no município agrega mais de 140 atividades culturais espalhadas por polos no centro e também nas comunidades de Cimbres, Mimoso e Mutuca.
O palco Pernambuco Meu País será montado no Pátio de Eventos, instalado na Praça Dom José Lopes.
Nomes como Matuê, Zeca Baleiro, Teto L7nnon, Vitor Fernandes, Juliana Linhares, Nando Cordel, Xangai, Doralyce, Clara Sobral e Michele Andrade se apresentarão ao lado de atrações populares como Cascabulho, Coco de Mulheres e Mestre Anderson Miguel com a Ciranda Raiz da Mata Norte.
A abertura oficial será na sexta-feira (15), com o Espetáculo Pernambuco Meu País, reunindo música, dança, teatro e projeções ao vivo. Os intervalos serão animados pelo Som na Rural de Roger de Renor com os DJ’s Baloo, DJ Big e DJ Nuno.
Logo na quinta-feira (14), a partir das 16h30, Pesqueira receberá uma verdadeira invasão cultural com a chegada da Trupe Pernambuco Meu País pelas ruas da cidade anunciando a chegada do festival com personagens da dança, do circo e do teatro.
Diariamente, as culturas populares ganham destaque na programação com cortejos de maracatus, bois, afoxés, escolas de samba, bacamarteiros e quadrilhas em pontos distintos da cidade.
Pesqueira ainda sediará o Fórum Cadeia Produtiva da Cultura, da Criação ao Mercado, com o tema do artesanato e participação de nomes como Mestra Lívia Aguiar, Geovane Xucuru e Cecilia Gouveia, fortalecendo a conexão entre tradição, mercado e formação.
A cidade também terá ações formativas do Forma PE, sempre na Escola Cristo Rei, com programação diversa na quinta-feira, sexta, sábado e domingo. As inscrições estão abertas através do link na bio do Instagram @festivalpernambucomeupais.
A população também terá acesso às ações do Rede PE, com formações e atendimentos do Funcultura, Detran-PE, Secretaria da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Comunicação, Agência de Empreendedorismo de Pernambuco, Secretaria Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, entre outros.
O Festival Pernambuco Meu País é uma realização do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), em parceria com o Sesc, Detran/PE, AGE e com as Secretarias da Mulher; Comunicação; Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo; Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca; e Conservatório Pernambucano de Música.
PROGRAMAÇÃO
Pátio de Eventos - Praça Dom José Lopes, a partir das 18h30 (sexta e sábado) e das 17h30 (domingo)
15/08 (sexta-feira)
18h30 - Espetáculo Pernambuco Meu País
19h20 - Doralyce
20h50 - Teto
22h40 - L7nnon
00h30 - Matuê
Som na Rural e DJ Baloo (nos intervalos)
16/08 (sábado)
18h30 - Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte
19h20 - Xangai
20h50 - Nando Cordel
22h40 - Juliana Linhares
00h30 - Zeca Baleiro
Som na Rural e DJ Big (nos intervalos)
17/08 (domingo)
17h30 - Coco das Mulheres
18h20 - Cascabulho
19h50 - Clara Sobral
21h40 - Michele Andrade
23h30 - Vitor Fernandes
Som na Rural e DJ Nuno (nos intervalos)
PAÍS DAS ARTES CÊNICAS:
Escola Cristo Rei, a partir das 15h
15/8 (sexta-feira)
15h | Espetáculo Noite de Mistério
16/8 (sábado)
15h | Espetáculo Vidas Carolina
17/8 (domingo)
15h | Espetáculo Solo Fértil
PAÍS DAS BRINCADEIRAS:
Escola Cristo Rei, a partir das 14h
15/08 (sexta-feira)
14h | Do Agreste ao Sertão um Encanto de Contação, com Eliane Sthefanir
16h | atração a confirmar.
16/08 (sábado)
14h | Contação de História do Livro Lia de Itamaracá – O Reinado da Ciranda
16h | atração a confirmar.
17/08 (domingo)
14h | Mediação de Leitura do Livro As Bonecas de Nyashia
16h | Contação de Histórias - Evaristo, A Cutia
Praça da Rosa, a partir das 14h
15/08 (sexta-feira)
15h | Balé Popular do Recife
16h | Sim Salabim, com Erisson Melo
Espetáculo O Jogo de Tênis
De Braços Abertos, com Márcio Sá
Intervenção Artística A Magia na Fila
18h | Espetáculo Tá Com a Mulinga!
16/08 (sábado)
15h | Espetáculo Festejar O Show
16h | Espetáculo Atrapalhaços - Intervenção de Palhaçaria
18h | Espetáculo Tá Com a Mulinga!
17/08 (domingo)
14h | Vivências de Técnicas Circenses
15h | Espetáculo Pisadas
16h | Espetáculo Circo Caravana
18h | Espetáculo O Circo de Todos
PAÍS DAS CONEXÕES VISUAIS:
15 a 17/08 (sexta-feira a domingo)
Escola Cristo Rei, a partir das 14h
Exposição fotográfica Encantados, de Allan Luna
Encantos e Encantamentos, com as Imagens e Histórias dos Orixás
Exposição Eles têm Medo de Nós, de Thays Medusa
Olinda Encantada: Entre Becos e Gigantes
16/08 (sábado)
Museu do Doce, a partir das 15h
Memória de Traço: Pintura Muralista como Expressão Viva do Território
PAÍS DA CULTURA ALIMENTAR:
15/08 (sexta-feira)
Museu do Doce, a partir das 10h
10h | Intervenção gastronômica: O Sabor que me Criou, com Dona Zezé
11h | Mapeamento Afetivo das Boleiras de Pernambuco
14h | As Tramas da Cultura Pernambucana: Tradição e Inovação da Terra ao Prato, com Gi Nacarato
16/08 (sábado)
Aldeia Xucuru de Ororubá
15h | Vivência na Comunidade Xucuru
PAÍS DAS CULTURAS POPULARES:
Praça da Rosa, a partir das 15h
15/08 (sexta-feira)
15h | Afoxé Omo Dan Layó
16h | Coco de Toré Pandeiro do Mestre
17h | Mestre Lua
16/08 (sábado)
15h | Junina Sulanca
16h | Cavalo Marinho Boi Pintado
17h | Coco de Umbigada
17/08 (domingo)
15h | Coco Popular de Aliança
16h | Bloco Rural Estrelinha
17h | Afoxé Omo Nilê Ogunjá
PAÍS DA ECONOMIA CRIATIVA:
Praça da Rosa, a partir das 15h
15 a 17/08 (sexta-feira a domingo)
Comercialização de produtos de artesanato e gastronomia
PAÍS DA MODA:
15/08 (sexta-feira)
Escola Cristo Rei, a partir das 9h
Exposição Meu País em Renda, de Rafael Leite
16/08 (sábado)
Praça da Rosa, a partir das 14h
Performance Têxtil Aquele Cheiro do Tempo, de Manoela Freire
17/08 (domingo)
Câmara dos Vereadores, a partir das 16h30
Desfile Meu País em Renda, de Rafael Leite
PAÍS DA MÚSICA:
Praça da Rosa, a partir das 18h
15/08 (sexta-feira)
18h | Banda Faringes da Paixão
19h20 | Albino Baru
20h40 | Ciel Santos
16/08 (sábado)
18h | Bregadelic
19h20 | Nego Thor
20h40 | Cantor Loirão
17/08 (domingo)
18h | Banda Quintal do Mundo
19h20 | Dani Carmesim
20h40 | Volver
PAÍS DA MÚSICA INSTRUMENTAL:
Convento dos Franciscanos, paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, a partir das 20h
16/08 (sábado)
20h | Grupo BlueJeans
17/08 (domingo)
20h | O Curió (CPM)
PERNAMBUCO MEU PAÍS DESCENTRALIZADO:
Ações de artes circenses, culturas populares, literatura, música, teatro
15/08 (sexta-feira)
Cimbres, a partir das 15h
15h | Espetáculo Jerônimo Show
17h | Coco da Resistência
18h | Mestre Pirrila e Samba de Coco Origens do Ororubá
19h20 | Alysson Xukuru
16/08 (sábado)
Mutuca, a partir das 15h
15h | Espetáculo Circo Caravana
16h | Espetáculo: Mamulengo Risos das Crianças
18h | Mônica Feijó
19h20 | Beatriz Benoni
17/08 (domingo)
Mimoso, a partir das 15h
15h | Espetáculo Circense: Dunga in Concert
16h | Espetáculo Teatro de Mamulengos Mamusebá
18h | Rabecado
19h20 | Renilda Cardoso
16 e 17/8 (sábado e domingo)
Mutuca, a partir das 14h
BiblioSesc
CORTEJO BRINCANTES:
15/08 (sexta-feira)
A partir das 17h
Bloco Carnavalesco e Cultural Caiporas de Pesqueira
Boi de Mainha
Caboclinho Caetés de Recife
Escola de Samba Pérola do Samba
Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires
Nação do Maracatu Aurora Africana
Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
Urso do Bairro Novo de Ribeirão
16/08 (sábado)
A partir das 16h
Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José
Boi Dourado de Limoeiro
Escola de Samba Gigantes do Ororubá
A partir das 17h30
Escola de Samba Águia Dourada
Grupo Cultural Boi Charuto
Tribo de Índio Tupinambá
A partir das 19h
Afoxé Elegbará
Boi Mimoso
Grupo de Bacamarteiros Batalhão 17
17/08 (domingo)
A partir das 16h
Grêmio Recreativo Boi Pavão
Maracatu Leão Formoso
Tribo de Índios Tupiniquins
A partir das 17h30
Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Recife
Caboclinho Caetés de Camaragibe
Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo - SOBAC
A partir das 19h
Batalhão 19 - Flor de Lis
Molecodrilha
Quadrilha Junina Sinhá Rendeira
FORMA PE (inscrição em formulário na bio do instagram @festivalpernambucomeupais):
Escola Cristo Rei
14/08 (quinta-feira) | 9h às 12h e 14h às 17h - Como Viver de Música, com Afonso Santti | 20 vagas
15/08 (sexta-feira) | 9h às 12h - Vivenciando a Aquarela, com Pollyanne Souza | 20 vagas
15/08 (sexta-feira) | 14h às 16h - Cianotipia: "Pernambuco, Meu País Azul", com Karol Santiago | 20 vagas
15/08 (sexta-feira) | 14h às 18h - O Valor Cultural do Fazer Artesanal com Design, com Lívia Aguiar | 20 vagas
16/08 (sábado) | 9h às 13h - Empreendedorismo Feminino - EmpreendaELAS!, com Rani Duarte | 20 vagas
17/08 (domingo) | 9h às 12h - Formação Tingimento em Renda, com Ivoneide Silva | 15 vagas
FÓRUM CADEIA PRODUTIVA DA CULTURA, DA CRIAÇÃO AO MERCADO:
Escola Cristo Rei
16/08 (sábado) | 14h - Fórum Cadeia Produtiva da Cultura, da Criação ao Mercado: Artesanato - Cecilia Gouveia, Geovane Xucuru e Mestra Lívia Aguiar
REDE PE:
Funcultura (inscrições em formulário na bio do Instagram @festivalpernambucomeupais)
Escola Cristo Rei
16/8 (sábado) | 14h às 18h - Tira dúvidas sobre prestação de contas e cadastro do CPC (Cadastro de Produtor Cultural)
16/8 (sábado) | 16h às 18h - Oficinas sobre construção de projetos e inscrição em editais estaduais
DETRAN/PE:
Escola Cristo Rei
15/08 (sexta-feira) | 9h às 12h - Palestra Educação no Trânsito
Pátio de Eventos
15 a 17/8 (sexta-feira a domingo) | 18h às 23h - Caminhão Simulador
15 a 17/8 (sexta-feira a domingo) | 18h às 23h - Caminhão Itinerante, com atendimento ao cidadão
SECRETARIA DA MULHER:
Escola Cristo Rei
15/08 (sexta-feira) | 15h às 17h - Formação Campanha Não é Não
15/08 (sexta-feira) | 15h às 17h - Jogo de Tabuleiro
Pátio de Eventos
15 e 16/8 (sexta-feira e sábado) | 18h - Panfletagem Campanha Não é Não
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA:
Escola Cristo Rei
15/08 (sexta-feira) | 8h às 12h - Roda de diálogos: Cosmo Poética do Regresso: Narrativas de Encanto Manejo da Caatinga
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO:
Praça da Rosa
15 a 17/8 (sexta-feira a domingo) | 9h às 21h - Estande da Cepe, com venda de livros
AGÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO DE PERNAMBUCO (AGE):
Sala do Empreendedor de Pesqueira - Avenida Ézio Araújo, 400, Centro
13 e 14/8 (quarta e quinta-feira) | 9h às 15h - Crédito facilitado com a AGE. Atendimento individualizado para análise e procedimentos para concessão de microcrédito com condições facilitadas; orientações sobre regularização de eventuais pendências, visando o acesso às linhas de crédito
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO (SEDEPE):
Sala do Empreendedor de Pesqueira - Avenida Ézio Araújo, 400, Centro
13 e 14/8 (quarta e quinta-feira) | 9h às 15h - Ações para o Empreender