Pernambuco Meu País traz Matuê, Teto, Nando Cordel e mais para Pesqueira

Mais de 140 ações de música, circo, teatro, gastronomia, moda, economia criativa, literatura e culturas populares movimentam o município do Agreste.

O Festival Pernambuco Meu País chega a Pesqueira potencializando o município agrestino como um território de arte e cultura, entre esta sexta-feira (15) e o domingo (17).

Serão dias de ações gratuitas que englobam as mais diversas linguagens artísticas e grandes shows da cena nacional e local, com uma programação diversa e descentralizada.

Festival terá mais de 140 atividades

O festival no município agrega mais de 140 atividades culturais espalhadas por polos no centro e também nas comunidades de Cimbres, Mimoso e Mutuca.

O palco Pernambuco Meu País será montado no Pátio de Eventos, instalado na Praça Dom José Lopes.

Nomes como Matuê, Zeca Baleiro, Teto L7nnon, Vitor Fernandes, Juliana Linhares, Nando Cordel, Xangai, Doralyce, Clara Sobral e Michele Andrade se apresentarão ao lado de atrações populares como Cascabulho, Coco de Mulheres e Mestre Anderson Miguel com a Ciranda Raiz da Mata Norte.

A abertura oficial será na sexta-feira (15), com o Espetáculo Pernambuco Meu País, reunindo música, dança, teatro e projeções ao vivo. Os intervalos serão animados pelo Som na Rural de Roger de Renor com os DJ’s Baloo, DJ Big e DJ Nuno.

Logo na quinta-feira (14), a partir das 16h30, Pesqueira receberá uma verdadeira invasão cultural com a chegada da Trupe Pernambuco Meu País pelas ruas da cidade anunciando a chegada do festival com personagens da dança, do circo e do teatro.

Diariamente, as culturas populares ganham destaque na programação com cortejos de maracatus, bois, afoxés, escolas de samba, bacamarteiros e quadrilhas em pontos distintos da cidade.

Pesqueira ainda sediará o Fórum Cadeia Produtiva da Cultura, da Criação ao Mercado, com o tema do artesanato e participação de nomes como Mestra Lívia Aguiar, Geovane Xucuru e Cecilia Gouveia, fortalecendo a conexão entre tradição, mercado e formação.

A cidade também terá ações formativas do Forma PE, sempre na Escola Cristo Rei, com programação diversa na quinta-feira, sexta, sábado e domingo. As inscrições estão abertas através do link na bio do Instagram @festivalpernambucomeupais.

A população também terá acesso às ações do Rede PE, com formações e atendimentos do Funcultura, Detran-PE, Secretaria da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Comunicação, Agência de Empreendedorismo de Pernambuco, Secretaria Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, entre outros.

O Festival Pernambuco Meu País é uma realização do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), em parceria com o Sesc, Detran/PE, AGE e com as Secretarias da Mulher; Comunicação; Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo; Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca; e Conservatório Pernambucano de Música.

PROGRAMAÇÃO



Pátio de Eventos - Praça Dom José Lopes, a partir das 18h30 (sexta e sábado) e das 17h30 (domingo)

15/08 (sexta-feira)

18h30 - Espetáculo Pernambuco Meu País

19h20 - Doralyce

20h50 - Teto

22h40 - L7nnon

00h30 - Matuê

Som na Rural e DJ Baloo (nos intervalos)

16/08 (sábado)

18h30 - Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte

19h20 - Xangai

20h50 - Nando Cordel

22h40 - Juliana Linhares

00h30 - Zeca Baleiro

Som na Rural e DJ Big (nos intervalos)

17/08 (domingo)

17h30 - Coco das Mulheres

18h20 - Cascabulho

19h50 - Clara Sobral

21h40 - Michele Andrade

23h30 - Vitor Fernandes

Som na Rural e DJ Nuno (nos intervalos)

PAÍS DAS ARTES CÊNICAS:

Escola Cristo Rei, a partir das 15h

15/8 (sexta-feira)

15h | Espetáculo Noite de Mistério

16/8 (sábado)

15h | Espetáculo Vidas Carolina

17/8 (domingo)

15h | Espetáculo Solo Fértil

PAÍS DAS BRINCADEIRAS:

Escola Cristo Rei, a partir das 14h

15/08 (sexta-feira)

14h | Do Agreste ao Sertão um Encanto de Contação, com Eliane Sthefanir

16h | atração a confirmar.

16/08 (sábado)

14h | Contação de História do Livro Lia de Itamaracá – O Reinado da Ciranda

16h | atração a confirmar.

17/08 (domingo)

14h | Mediação de Leitura do Livro As Bonecas de Nyashia

16h | Contação de Histórias - Evaristo, A Cutia

Praça da Rosa, a partir das 14h

15/08 (sexta-feira)

15h | Balé Popular do Recife

16h | Sim Salabim, com Erisson Melo

Espetáculo O Jogo de Tênis

De Braços Abertos, com Márcio Sá

Intervenção Artística A Magia na Fila

18h | Espetáculo Tá Com a Mulinga!

16/08 (sábado)

15h | Espetáculo Festejar O Show

16h | Espetáculo Atrapalhaços - Intervenção de Palhaçaria

18h | Espetáculo Tá Com a Mulinga!

17/08 (domingo)

14h | Vivências de Técnicas Circenses

15h | Espetáculo Pisadas

16h | Espetáculo Circo Caravana

18h | Espetáculo O Circo de Todos

PAÍS DAS CONEXÕES VISUAIS:

15 a 17/08 (sexta-feira a domingo)

Escola Cristo Rei, a partir das 14h

Exposição fotográfica Encantados, de Allan Luna

Encantos e Encantamentos, com as Imagens e Histórias dos Orixás

Exposição Eles têm Medo de Nós, de Thays Medusa

Olinda Encantada: Entre Becos e Gigantes

16/08 (sábado)

Museu do Doce, a partir das 15h

Memória de Traço: Pintura Muralista como Expressão Viva do Território

PAÍS DA CULTURA ALIMENTAR:

15/08 (sexta-feira)

Museu do Doce, a partir das 10h

10h | Intervenção gastronômica: O Sabor que me Criou, com Dona Zezé

11h | Mapeamento Afetivo das Boleiras de Pernambuco

14h | As Tramas da Cultura Pernambucana: Tradição e Inovação da Terra ao Prato, com Gi Nacarato

16/08 (sábado)

Aldeia Xucuru de Ororubá

15h | Vivência na Comunidade Xucuru

PAÍS DAS CULTURAS POPULARES:

Praça da Rosa, a partir das 15h

15/08 (sexta-feira)

15h | Afoxé Omo Dan Layó

16h | Coco de Toré Pandeiro do Mestre

17h | Mestre Lua

16/08 (sábado)

15h | Junina Sulanca

16h | Cavalo Marinho Boi Pintado

17h | Coco de Umbigada

17/08 (domingo)

15h | Coco Popular de Aliança

16h | Bloco Rural Estrelinha

17h | Afoxé Omo Nilê Ogunjá

PAÍS DA ECONOMIA CRIATIVA:

Praça da Rosa, a partir das 15h

15 a 17/08 (sexta-feira a domingo)

Comercialização de produtos de artesanato e gastronomia

PAÍS DA MODA:

15/08 (sexta-feira)

Escola Cristo Rei, a partir das 9h

Exposição Meu País em Renda, de Rafael Leite

16/08 (sábado)

Praça da Rosa, a partir das 14h

Performance Têxtil Aquele Cheiro do Tempo, de Manoela Freire

17/08 (domingo)

Câmara dos Vereadores, a partir das 16h30

Desfile Meu País em Renda, de Rafael Leite

PAÍS DA MÚSICA:

Praça da Rosa, a partir das 18h

15/08 (sexta-feira)

18h | Banda Faringes da Paixão

19h20 | Albino Baru

20h40 | Ciel Santos

16/08 (sábado)

18h | Bregadelic

19h20 | Nego Thor

20h40 | Cantor Loirão

17/08 (domingo)

18h | Banda Quintal do Mundo

19h20 | Dani Carmesim

20h40 | Volver

PAÍS DA MÚSICA INSTRUMENTAL:

Convento dos Franciscanos, paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, a partir das 20h

16/08 (sábado)

20h | Grupo BlueJeans

17/08 (domingo)

20h | O Curió (CPM)

PERNAMBUCO MEU PAÍS DESCENTRALIZADO:

Ações de artes circenses, culturas populares, literatura, música, teatro

15/08 (sexta-feira)

Cimbres, a partir das 15h

15h | Espetáculo Jerônimo Show

17h | Coco da Resistência

18h | Mestre Pirrila e Samba de Coco Origens do Ororubá

19h20 | Alysson Xukuru

16/08 (sábado)

Mutuca, a partir das 15h

15h | Espetáculo Circo Caravana

16h | Espetáculo: Mamulengo Risos das Crianças

18h | Mônica Feijó

19h20 | Beatriz Benoni

17/08 (domingo)

Mimoso, a partir das 15h

15h | Espetáculo Circense: Dunga in Concert

16h | Espetáculo Teatro de Mamulengos Mamusebá

18h | Rabecado

19h20 | Renilda Cardoso

16 e 17/8 (sábado e domingo)

Mutuca, a partir das 14h

BiblioSesc





CORTEJO BRINCANTES:

15/08 (sexta-feira)

A partir das 17h

Bloco Carnavalesco e Cultural Caiporas de Pesqueira

Boi de Mainha

Caboclinho Caetés de Recife

Escola de Samba Pérola do Samba

Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires

Nação do Maracatu Aurora Africana

Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos

Urso do Bairro Novo de Ribeirão





16/08 (sábado)

A partir das 16h

Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José

Boi Dourado de Limoeiro

Escola de Samba Gigantes do Ororubá

A partir das 17h30

Escola de Samba Águia Dourada

Grupo Cultural Boi Charuto

Tribo de Índio Tupinambá

A partir das 19h

Afoxé Elegbará

Boi Mimoso

Grupo de Bacamarteiros Batalhão 17

17/08 (domingo)

A partir das 16h

Grêmio Recreativo Boi Pavão

Maracatu Leão Formoso

Tribo de Índios Tupiniquins

A partir das 17h30

Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Recife

Caboclinho Caetés de Camaragibe

Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo - SOBAC

A partir das 19h

Batalhão 19 - Flor de Lis

Molecodrilha

Quadrilha Junina Sinhá Rendeira

FORMA PE (inscrição em formulário na bio do instagram @festivalpernambucomeupais):

Escola Cristo Rei

14/08 (quinta-feira) | 9h às 12h e 14h às 17h - Como Viver de Música, com Afonso Santti | 20 vagas

15/08 (sexta-feira) | 9h às 12h - Vivenciando a Aquarela, com Pollyanne Souza | 20 vagas

15/08 (sexta-feira) | 14h às 16h - Cianotipia: "Pernambuco, Meu País Azul", com Karol Santiago | 20 vagas

15/08 (sexta-feira) | 14h às 18h - O Valor Cultural do Fazer Artesanal com Design, com Lívia Aguiar | 20 vagas

16/08 (sábado) | 9h às 13h - Empreendedorismo Feminino - EmpreendaELAS!, com Rani Duarte | 20 vagas

17/08 (domingo) | 9h às 12h - Formação Tingimento em Renda, com Ivoneide Silva | 15 vagas

FÓRUM CADEIA PRODUTIVA DA CULTURA, DA CRIAÇÃO AO MERCADO:

Escola Cristo Rei

16/08 (sábado) | 14h - Fórum Cadeia Produtiva da Cultura, da Criação ao Mercado: Artesanato - Cecilia Gouveia, Geovane Xucuru e Mestra Lívia Aguiar

REDE PE:

Funcultura (inscrições em formulário na bio do Instagram @festivalpernambucomeupais)

Escola Cristo Rei

16/8 (sábado) | 14h às 18h - Tira dúvidas sobre prestação de contas e cadastro do CPC (Cadastro de Produtor Cultural)

16/8 (sábado) | 16h às 18h - Oficinas sobre construção de projetos e inscrição em editais estaduais

DETRAN/PE:

Escola Cristo Rei

15/08 (sexta-feira) | 9h às 12h - Palestra Educação no Trânsito

Pátio de Eventos

15 a 17/8 (sexta-feira a domingo) | 18h às 23h - Caminhão Simulador

15 a 17/8 (sexta-feira a domingo) | 18h às 23h - Caminhão Itinerante, com atendimento ao cidadão

SECRETARIA DA MULHER:

Escola Cristo Rei

15/08 (sexta-feira) | 15h às 17h - Formação Campanha Não é Não

15/08 (sexta-feira) | 15h às 17h - Jogo de Tabuleiro

Pátio de Eventos

15 e 16/8 (sexta-feira e sábado) | 18h - Panfletagem Campanha Não é Não

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA:

Escola Cristo Rei

15/08 (sexta-feira) | 8h às 12h - Roda de diálogos: Cosmo Poética do Regresso: Narrativas de Encanto Manejo da Caatinga

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO:

Praça da Rosa

15 a 17/8 (sexta-feira a domingo) | 9h às 21h - Estande da Cepe, com venda de livros

AGÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO DE PERNAMBUCO (AGE):

Sala do Empreendedor de Pesqueira - Avenida Ézio Araújo, 400, Centro

13 e 14/8 (quarta e quinta-feira) | 9h às 15h - Crédito facilitado com a AGE. Atendimento individualizado para análise e procedimentos para concessão de microcrédito com condições facilitadas; orientações sobre regularização de eventuais pendências, visando o acesso às linhas de crédito

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO (SEDEPE):

Sala do Empreendedor de Pesqueira - Avenida Ézio Araújo, 400, Centro

13 e 14/8 (quarta e quinta-feira) | 9h às 15h - Ações para o Empreender