Projeto Frevo Mulheres de Nena Queiroga chega no Festival Pernambuco Meu País, neste Domingo (10) em Serra Negra.

Projeto Frevo Mulheres destaca a força feminina no ritmo pernambucano com show gratuito neste domingo (08), em Serra Negra, Bezerros

Clique aqui e escute a matéria

Buscando chamar mais atenção para a presença das mulheres no Frevo, foi criado o Projeto Frevo Mulheres, realizado pela Same Produções, que sempre convida mulheres cantoras para interpretarem os maiores sucessos do nosso ritmo mais famoso. Para esta edição, as convocadas foram as cantoras Gaby Amarantos, Roberta Sá e a Rainha Elba Ramalho!

O show gratuito acontece neste próximo domingo (08), às 20h40, no Festival Pernambuco Meu País, no Pátio de eventos na Serra Negra, em Bezerros.

O Projeto nasceu com o objetivo de fortalecer a presença feminina no Frevo, uma jornada constante na carreira da cantora Nena Queiroga, que também é compositora e assina a composição de um dos frevos mais cantados e tocados no nosso Carnaval, chamado Chuva de Sombrinhas, mais conhecido como “Ai Que Calor”.

Essa luta por visibilidade já existe há muito tempo e tem como ponto importante a composição do frevo mais famoso do mundo, o nosso Vassourinhas, que também é de autoria de uma mulher chamada Joana Batista, mas que por muitos anos só foi divulgado com o nome do compositor masculino, o Matias da Rocha.

O Festival Pernambuco Meu País é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Empetur, Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e Fundarpe.

Então chegou a hora de Serra Negra receber com muita alegria, dentro do Festival Pernambuco Meu País, o PROJETO FREVO MULHERES!