Festival Pernambuco Meu País movimenta Buíque com 15 polos culturais; confira as atrações do fim de semana

Neste sábado (2) e domingo (3), o município de Buíque, no Agreste Meridional de Pernambuco, segue como palco do Festival Pernambuco Meu País, que reúne música, teatro, dança, gastronomia, literatura e outras expressões culturais em mais de 100 atividades gratuitas.

O evento, promovido pela Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e pela Fundarpe, ocupa 15 polos espalhados pelo centro da cidade e também em áreas do Vale do Catimbau.

No palco principal, no Pátio de Eventos, sobem neste sábado (2) o Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda (18h30), Rogéria Dera (19h20), Sofia Freire (20h50), Silva (22h40) e Luedji Luna (00h30). Os intervalos contam com apresentações do Som na Rural e do DJ Spider.

Já no domingo (3), a programação musical começa às 17h30 com o Samba de Coco Raízes de Arcoverde, seguido por Barbarize (18h20), Jéssica Caitano (19h50), Hungria (21h40) e Xamã (23h30). O Som na Rural e o DJ Tiger animam os intervalos.

A expectativa da Prefeitura de Buíque é receber cerca de 60 mil pessoas ao longo do fim de semana. Segundo a Secretaria de Turismo e Lazer, a ocupação da rede hoteleira da região já ultrapassa 90%.

Abertura

O evento teve início nessa sexta-feira (1º), com a presença da governadora Raquel Lyra e da vice-governadora Priscila Krause.

Elas acompanharam apresentações no Pátio de Eventos, onde o palco principal recebeu Antúlio Madureira, a Banda de Pau e Corda, Mano Walter e Roberta Miranda. Nesta edição, o festival homenageia três ícones da cultura pernambucana: Manoel Eudócio, Severina do Coco e Mestre Salustiano.

“O Festival Pernambuco Meu País veio para suprir uma lacuna no calendário cultural do Estado após o São João. Conseguimos lotar a rede hoteleira, movimentar o turismo e a economia em diversos municípios. E Buíque, que já atrai turistas naturalmente, está ainda mais viva neste fim de semana”, destacou a governadora.

O evento contempla ainda ações do Rede PE, com serviços à população oferecidos por órgãos como o Funcultura, Detran, Secretaria da Mulher, AGE, SEDEPE e Secretaria de Desenvolvimento Agrário.

Confira a programação do Festival Pernambuco Meu País em Buíque:

Outros polos também concentram atividades culturais durante o fim de semana. O País das Brincadeiras, na Praça Major França, apresenta espetáculos infantis a partir das 14h. No País do Cinema, as sessões e debates começam às 14h, com exibições de curtas, mostras e filmes como Puruã, voltado ao cinema indígena.

A Praça Major França também abriga espetáculos de dança no País das Conexões Urbanas, com apresentações da Compassos Cia de Dança (16h) e do grupo Pelo Avesso (18h) no sábado; no domingo, os destaques são Dos Terreiros ao Palco (16h) e Pavão Misterioso (18h).

No País das Culturas Populares, o sábado traz Marcos do Pífano (15h), Orquestra Iorubás de Pernambuco (16h) e Mestres do Coco Pernambucano (17h). No domingo, a programação continua com o Pastoril Estrela Celeste (15h), o Afoxé Yá Omi Ogunté (16h) e A Cocada (17h).

O País Matrizes do Forró, localizado na Feira Livre, recebe no sábado a Banda de Pife e Zabumba São Sebastião (10h), Aécio dos 8 Baixos (11h20) e a Banda Fole de Ouro (12h40). No domingo, a trilha fica por conta da Banda de Pífanos Riacho do Meio (10h), Truvinca dos 8 Baixos (11h20) e Socorro & Mazé e Banda (12h40).

No País da Música, também na Praça Major França, se apresentam Sertão Seresteiro (18h) e Brennda Ferreira (19h20) no sábado; Zeh Lucas (18h) e Joanatan Richard (19h20) no domingo. A Paróquia São Félix de Cantalice sedia o País da Música Instrumental, com Quarteto Pernambucano de Flautas (sábado, 20h) e Quinteto Camará Instrumental (domingo, 20h).

O festival também chega ao Vale do Catimbau com a programação descentralizada. No sábado, há atividades como a oficina Bora Fementar (10h), panificação em quintais produtivos (14h) e shows de Coco Santiago (19h), Valdi Afonjah (20h) e João Marlevou (21h20). No domingo, se apresentam Encantaria (19h), Paulo Matricó (20h) e Gean Ramo (21h20).