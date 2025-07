Festival Pernambuco Meu País leva Xamã, Luedji Luna, Silva e muito mais para Buíque

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais um grande palco para a cultura pernambucana: Buíque recebe a segunda parada do Festival Pernambuco Meu País (PEMP) a partir desta quinta-feira (31).

Ao longo de quatro dias de intensa programação, de 31 de julho a 3 de agosto, o município do Agreste vai respirar arte, criatividade e tradições populares de forma gratuita, reunindo mais de 100 ações culturais em diversos pontos da cidade e também no Vale do Catimbau.

O festival é uma realização do Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE) e da Fundarpe.

Festividades em Buíque começam nesta quinta

A abertura da programação começa com festa: na quinta-feira (31), a Trupe Pernambuco Meu País, que foi sucesso na sua estreia sexta passada em Salgueiro, toma as ruas do centro de Buíque com um arrastão cultural para aquecer o clima e anunciar a chegada do festival.

Orí Cia. de Dança, Trupe Vivarte Pernaltas da Trupe (ASSARTIC), Charlene dos Santos e Guilherme Milleron integram essa grande celebração à diversidade cultural do PEMP junto ao Som na Rural.

A concentração será na Praça Jonas Camelo, a partir das 16h30. No mesmo dia, também iniciam as atividades do Forma PE, núcleo formativo do festival voltado à profissionalização de artistas e fazedores de cultura, com oficinas gratuitas no ETE Jornalista Cyl Gallindo.

Ao todo, serão mais de 15 polos de programação em Buíque, contemplando linguagens como música, teatro, dança, audiovisual, artes visuais, gastronomia, literatura, moda, circo e culturas populares.

Palco Pernambuco Meu País e outros pólos

Entre os destaques da programação musical, o palco Pernambuco Meu País, instalado no Pátio de Eventos, será aberto na sexta-feira (1º) com o espetáculo de música de dança "Pernambuco Meu País", que ecoa os legados dos homenageados desta edição, Manoel Eudócio, Severina do Coco e Mestre Salustiano.

Em seguida, acontecem os shows de Antúlio Madureira, Banda de Pau e Corda, Mano Walter e Roberta Miranda.

No sábado (2), o palco recebe nomes como Silva e Luedji Luna, além de Rogéria Dera, Sofia Freire e o Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda.

Já no domingo (3), sobem ao palco Barbarize, Jéssica Caitano, Hungria e Xamã, além da participação do Samba de Coco Raízes de Arcoverde, patrimônio vivo de Pernambuco.

Confira a programação completa dos shows e ações do festival no site da Secretaria de Cultura de Pernambuco.