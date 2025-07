Pernambuco Meu País 2025: confira a programação completa em Salgueiro e Triunfo neste fim de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O Festival Pernambuco Meu País 2025 começa nesta quinta-feira (25), com programação cultural em duas cidades do Sertão: Salgueiro e Triunfo.

O evento, promovido pelo Governo de Pernambuco, se estende por sete finais de semana em diferentes regiões do estado e celebra a diversidade da produção artística pernambucana.

Nesta primeira etapa, o festival leva à rua shows gratuitos, atividades de formação, ações sociais, além de uma vasta programação de circo, dança, teatro, fotografia, moda, literatura, artesanato e cultura popular.

Programação do Festival Pernambuco Meu País em Salgueiro

Entre os dias 25 e 28 de julho, Salgueiro recebe o festival com mais de dez polos espalhados pela cidade, movimentando a cena cultural local.

O principal palco, localizado na Praça da Bomba, reúne atrações musicais de destaque, começando sempre com expressões da cultura popular, como o Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho e o Coral Aboios de Serrita.

Principais shows em Salgueiro:



Quinta (25/7): Adilson Ramos, Pablo e Kelvis Duran

Adilson Ramos, Pablo e Kelvis Duran Sexta (26/7): Xande de Pilares e Xanddy Harmonia

Xande de Pilares e Xanddy Harmonia Sábado (27/7): Limão com Mel, Mastruz com Leite e Anjo Azul

O palco também abre espaço para o espetáculo "Pernambuco Meu País", que apresenta uma dramaturgia musicada com direção coreográfica de Maria Paula Costa Rêgo, trilha de Maciel Salu e projeções de Gabriel Furtado. Os intervalos ficam por conta da tradicional Som na Rural, comandada por DJs.

Durante todos os dias, os Cortejos Brincantes de Pernambuco tomam as ruas, levando frevo, maracatu, caboclinho, boi, bacamarte e quadrilha pelas vias da cidade.

Além da música e das artes cênicas, Salgueiro contará com polos dedicados à Economia Criativa, Conexões Urbanas, Conexões Visuais, Literatura e Brincadeiras Infantis.

Programação do Festival Pernambuco Meu País em Triunfo

Simultaneamente, o festival chega à Festa dos Estudantes de Triunfo, um dos eventos mais tradicionais do Sertão do Pajeú, com palco montado às margens do Lago João Barbosa, no Pátio de Eventos Maestro Madureira.

As apresentações começaram no último sábado (19), com nomes como Mano Walter, Hungria e Jéssica Caitano. A partir desta quinta (25), o palco do festival em Triunfo recebe grandes artistas:

Principais shows em Triunfo:

Quinta (25/7): Paulo Miklos

Paulo Miklos Sexta (26/7): Walkyria Santos e Jorge de Altinho

Walkyria Santos e Jorge de Altinho Sábado (27/7): Calcinha Preta, Trio Parada Dura e The Fevers

Confira a programação do Pernambuco Meu País em Salgueiro:

Palco Pernambuco Meu País

Praça da Bomba, a partir das 18h30 (sexta e sábado) e das 17h30 (domingo)

25/7

18h30 - Espetáculo Pernambuco Meu País

19h20 - Kelvis Duran

20h50 - Juarez

22h40 - Adilson Ramos

00h30 - Pablo

Som na Rural e DJ Pedro Humberto (nos intervalos)

26/7

18h30 - Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho

19h20 - Ramon Schnayder

20h50 - Douglas Leon

22h40 - Xande de Pilares

00h30 - Xanddy Harmonia

Som na Rural e Murilo França DJ (nos intervalos)

27/7

17h30 - Coral Aboios de Serrita

18h20 - Joquinha Gonzaga

19h50 - Mastruz com Leite

21h40 - Anjo Azul

23h30 - Limão com Mel

Som na Rural e DJ Kaliu (nos intervalos)

Trupe Pernambuco Meu País

Concentração no Girador do Prado ( Roda do Prefeito), a partir das 16h

24/7

País das Artes Cênicas

Casa da Cultura, a partir das 17h



25/7

19h | Hileia - Semeadora das Águas

26/7

17h | Quero Ser Uma Lapinha

19h | Ybirá e as Sementes de Algaroba

27/7

17h | Espetáculo Pisadas

País das Brincadeiras

Museu do Couro, a partir das 15h

25/7

15h | Espetáculo Pernambrincantes

16h | Mulheres que Carregam Homens

17h | Espetáculo Moleza e Gentileza

26/7

15h | Espetáculo Versos e Passos

16h | Mestre Calú e o Presépio Mamulengo Flor de Jasmim

17h | Espetáculo Um Curto-Circuito de Risos!

27/7

15h| Espetáculo Festejar O Show

16h | Os Três Porquinhos

17h | Espetáculo Respeitável Público

País das Conexões Criativas

Centro de Vocação Tecnológico (CVT), a partir das 16h30

26/7

16h | Desfile Thiago Amaral

27/7

16h | Desfile Conceição da Crioulas

País das Conexões Urbanas

Praça Santo Antônio, a partir das 16h

25/7

18h | Okado do Canal

26/7

16h | Grupo de Danças Arte e Movimento

18h | Flor de Urtiga

27/7

18h | Grupo Guerreiros do Passo

País das Conexões Urbanas

Museu do Couro

14h30 | O Encontro da Tempestade e a Guerra

País das Conexões Visuais

Casa da Cultura, a partir das 10h



25 a 27/7

Exposição Cuba Contemporânea

País das Culturas Populares

Museu do Couro, a partir das 15h

25/7

15h | Grupo Cultural Sou da Terra

16h | Cavalo Marinho Sertão a Fora - Boi Milagroso

17| Samba de Coco Fulô do Barro

26/7

15h | Afoxé Raízes de Zumbi

16h | Banda de Pife e Zabumba São Sebastião

17h | Samba de Véio da Ilha de Massangano

27/7

15h | Espetáculo Xaxado de Lampião, do grupo de dança Gilvan Santos

16h | Reisado do Inhanhum

17h | Grupo de Coco de Roda Negras e Negros do Leitão da Carapuça

País da Música

Museu do Couro, a partir das 18h



25/7

18h | Hellen Mãezinha

19h20 | Kauã Poeta

26/7

18h | Sarah Leandro

19h20 | Anchieta Dali

27/7

18h | Jay Ferrí

19h20 | Tonfil

Cortejos

Em vários pontos da cidade, a partir das 16h

25/7, a partir das 17h

A Bicharada

Boi Maracatu

Cia Brasil por Dança Adriana do Frevo

Companhia Feira de Teatro Popular

Nação do Maracatu Leão da Campina

Orquestra Maestro Carlos

Os Caboclinhos da Jurema

26/7, a partir das 16h

Assoc. Cultural dos Bacamarteiros Baixa Verde de Santa Cruz da Baixa Verde

Quadrilha Junina Brilho Matuto

Quadrilha Junina Mulambenbes em Pernas de Pau

26/7, a partir das 17h

Agremiação Boi Arcoverde

Maracatu Batuque do Sertão

Os Bonecandos

26/7, a partir das 19h

Urso Vagalume

Boi Estrela Solar

La Ursa Bethânia

27/7, a partir das 16h

Boi Charmoso

Urso da Bagunça

Maracatu Afrobatuque

27/7, a partir das 17h

A Cobra da Bexiga Lixa

Boi Fantástico

O Canto para os Malungos

27/7, a partir das 19h

Boi Milagroso

Grupo de Bacamarteiros da Associação Folclórica Bacamarteiros Mandacaru de Abreu e Lima

Quadrilha Rainha Sertaneja

País da Economia Criativa

Museu do Couro, a partir das 15h

25 a 27/7

Comercialização de produtos de artesanato e gastronomia

País da Literatura

Praça Santo Antônio

25 a 27/7

BiblioSesc

Forma PE

Auditório do Centro de Vocação Tecnológico (CVT)

24/07 | 9h às 12h e 14h às 17h - Oficina Desenvolve Artista | 20 vagas

25/07 | 14h às 17h - Autogestão de Carreira para Artistas Independentes: Caminhos Possíveis | 20 vagas

26/07 | 9h às 12h - Atividade Formativa Passarela | 30 vagas

27/07 | 9h às 12h - Atividade Formativa Upcycling | 30 vagas > os alunos precisam levar retalhos e roupas para transformar

Rede PE Meu País

Auditório do Centro de Vocação Tecnológico (CVT)

25/07 | 9h às 12h - Palestra Educação no Trânsito - Detran

26/07 | 16h às 18h - Workshop Edital Funcultura

Sala de Informática do Centro de Vocação Tecnológico (CVT)

26/07 | 14h às 18h - Tira dúvidas sobre prestação de contas e cadastro do CPC (Funcultura)

Fórum Cadeia Produtiva da Cultura, da Criação ao Mercado

Auditório do Centro de Vocação Tecnológico (CVT)

25/07 | 14h - Design e Moda - Lourdinha, Cecília Pessôa e Nestor Mádenes